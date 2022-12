DJ HDE: Verbraucherstimmung verbessert sich den zweiten Monat in Folge

BERLIN (Dow Jones)--Die Verbraucherstimmung hat sich im Dezember nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) weiter verbessert. Zudem hat die Konsumzurückhaltung der Verbraucher etwas nachgelassen. Das Konsumbarometer des HDE stieg im Dezember auf 87,80 von 85,21 Punkten im November. Insbesondere der Anstieg der Anschaffungsneigung könnte demnach einen positiven Effekt auf das Weihnachtsgeschäft und die Entwicklung des privaten Konsums in den nächsten Monaten haben. Allerdings bleibe die Stimmung bei den Verbrauchern im Mehrjahresvergleich weiterhin auf einem niedrigen Niveau, so der Verband. Vor einem Jahr wies das Barometer einen um 7,56 Punkte höheren Wert auf.

"Das gesamtwirtschaftliche Umfeld weist Anzeichen dafür auf, dass der wirtschaftliche Abschwung weniger gravierend ausfallen dürfte und die Erholung früher einsetzen könnte als zunächst angenommen. In diesem Umfeld hält auch die positive Entwicklung bei der Verbraucherstimmung in Deutschland weiter an", erklärte der HDE.

Insgesamt befinde sich die Anschaffungsneigung der Verbraucher zwar weiterhin auf einem niedrigen Niveau, doch sie steige zum zweiten Mal in Folge an. Nahezu unverändert bleibt hingegen die Sparneigung der Verbraucher, nachdem in den vergangenen Monaten ein leichter Trend zum Entsparen sichtbar war.

Unter den Verbrauchern haben sich die Konjunktur- und Einkommenserwartungen zuletzt weiter verbessert. Laut HDE steigen daher die Konjunkturerwartungen der Verbraucher den zweiten Monat in Folge. "In dieser Einschätzung spiegeln sich die aktuellen Konjunkturprognosen wider", sagte der HDE. Denn nach der überraschend positiven Konjunkturentwicklung im dritten Quartal deuteten die Prognosen darauf hin, dass der gesamtwirtschaftliche Einbruch nicht so stark ausfallen wird wie noch zuvor erwartet, so der HDE.

Mehr Zuversicht beim Einkommen

Entsprechend zuversichtlicher blickten die Verbraucher auf die Entwicklung des eigenen Einkommens. Die Einkommenserwartungen steigen erneut. "Dieser leichte Optimismus lässt sich zum einen auf die stabile Arbeitsmarktsituation und zum anderen auf die Erwartung zumindest nicht weiter steigender Inflationsraten zurückführen", so der HDE.

Ob sich im privaten Konsum Impulse für das Weihnachtsgeschäft und darüber hinaus ergeben, wird laut HDE von der weiteren Entwicklung des gesamtwirtschaftlichen Umfeldes und insbesondere von der Umsetzung angekündigter Entlastungen wie der Gas- und Strompreisbremse abhängen.

Das HDE-Konsumbarometer basiert auf einer Umfrage unter 1.600 Personen zur Anschaffungsneigung, Sparneigung, finanziellen Situation und anderen konsumrelevanten Faktoren für die kommenden drei Monate.

