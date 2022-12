München (ots) -Ein effektives, bestechend gut funktionierendes England gewinnt mit 3:0 gegen Senegal. Die Engländer stehen damit im Viertelfinale, treffen dort auf den Titelverteidiger Frankreich - live am Samstag, 10. Dezember, um 20 Uhr bei MagentaTV. "Wenn wir das richtig anpacken, können wir die auch schlagen", glaubt Phil Foden, der "enorm viel Selbstbewusstsein" im englischen Team ausgemacht hat. Fredi Bobic zum Auftritt der Engländer: "So spielt eine Mannschaft, die noch einiges erreichen möchte." Mit zwei Torbeteiligungen kann sich erneut BVB-Juwel Jude Bellingham hervortun, Englands Kapitän Harry Kane erzielte sein 1. WM-Tor: "Von der Mentalität war es von Anfang an top. Wir haben unsere Chance optimal genutzt. Wir haben uns entsprechende Pläne zurechtgelegt. Es war unser Tag." Dagegen eine "schwere Niederlage" für Kalidou Koulibaly, Kapitän Senegal, der aber zuversichtlich ist: "Wir haben eine gute Zukunft vor uns."Nachfolgend Stimmen und Clips - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen. Heute geht's weiter ab 14 Uhr mit Warm Up und Anett Sattler. Ab 15 Uhr stimmt Sascha Bandermann auf das Nachmittagsspiel ein: Japan - Kroatien. Am Abend ab 20 Uhr: Live-Fußball mit Brasilien - Südkorea. Die Experten sind Tabea Kemme und Michael Ballack. Morgen treffen Marokko und Spanien aufeinander - Vorberichte ab 15 Uhr. Portugal gegen Schweiz ist die abschließende Achtelfinal-Paarung am Dienstag ab 20 Uhr.Die Stimmen zu England - Senegal 3:0Harry Kane erzielt sein 1. WM-Tor und England muss im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Frankreich (Samstag, Vorberichte ab 19 Uhr live bei MagentaTV) ran. Senegal hingegen muss sich verabschieden und somit bleibt Marokko die letzte afrikanische Mannschaft im Turnier. MagentaTV-Experte Fredi Bobic über die Engländer und den möglichen WM-Titel: "Sie sind auf jeden Fall auf dem Weg dahin. Wenn man sich nur die Statistik anschaut, sind das überragende Werte. Gerade wenn man so wenige Gegentore bekommt. Schönes Sprichwort: Die Offensive gewinnt die Spiele und die Defensive gewinnt die Titel. Bis zum 1:0 war es schwierig und dann war es verdammt souverän. So spielt eine Mannschaft, die einiges noch erreichen möchte."

Harry Kane, Englands Stürmer: "Es war nicht einfach. Es ist nie einfach in der K.o.-Runde. 3:0 ist ein anständiges Ergebnis. Von der Mentalität war es von Anfang an top. Wir haben unsere Chance optimal genutzt. Wir haben uns entsprechende Pläne zurechtgelegt. Es war unser Tag. Ich hatte kurz vor meinem Tor keine Zeit nachzudenken. Ich habe ihn perfekt angenommen und solche Situationen hatte ich schon oft. Du weißt aber nie, ob er reingeht."

Phil Foden, England: "Der Sieg ist toll und den werden wir feiern. Ich freue mich immer, wenn ich an Toren beteiligt bin. Jetzt geht es gegen Frankreich. Das wird ein schweres Spiel, aber wir haben enorm viel Selbstvertrauen. Wenn wir das richtig anpacken, können wir die auch schlagen."

Kalidou Koulibaly, Kapitän Senegal: "Das war ein schweres Spiel gegen einen schweren Gegner. England war natürlich der klare Favorit. Schade, dass wir uns trotzdem drei Tore gefangen haben. Wir konnten sie ganz gut einbremsen, deshalb ist das Ergebnis etwas schade. Das Team wollte auch ein gutes Bild abgeben. Wir können trotzdem stolz auf unsere Leistung sein. Ich denke, wir werden aus unseren Fehlern lernen und noch größer werden. Ich hoffe, in vier Jahren sind wir wieder dabei. Es war eine schwere Niederlage für mich. Wir haben eine gute Zukunft vor uns."

Ablösung von Hopfen? Bobic angefressenMedienberichten, wonach DFL-Chefin Donata Hopfen noch vor Weihnachten abgelöst werde, trat MagentaTV-Experte und DFL-Aufsichtsratsmitglied Fredi Bobic entgegen: "Ich kann das aktuell nicht bestätigen. Ich muss nicht groß rumeiern. Es wird demnächst auch eine Sitzung des Aufsichtsrates geben. Das sind aber Themen, die ich öffentlich nicht besprechen kann. Ich finde es schade, wenn solche Meldungen rauskommen. Die sollten erstmal intern besprochen werden. Ich kann aber nicht bestätigen, dass es so ist."

Polen scheidet nach einem 1:3 gegen Frankreich aus. Ex-Bundesliga-Star Robert Lewandowski:"Ich hatte in der 1. Halbzeit das Gefühl, dass wir ein Tor schießen können und sollten. Wenn wir eines schießen, sieht das Spiel in der 2. Halbzeit etwas anders aus. Wenn du aber gegen Frankreich kleine Fehler machst, kostet dich das am Ende zwei Tore. Wir haben gut gekämpft und können auf unsere Leistung stolz sein. Wir wollten auch guten Fußball zeigen." 