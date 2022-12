Ispringen (ots) -Das Team der Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH freut sich über eine ganz besondere Prämierung: Die Auszubildende Mona Kuhn wurde von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nordschwarzwald als eine der "Besten aus dem Nordschwarzwald" ausgezeichnet. Das Nachwuchstalent absolvierte bei Rutronik eine Ausbildung zur Kauffrau für Marketingkommunikation und schloss diese mit Bestnote ab. Die feierliche Ehrung der herausragenden Leistung fand am 17. November im Spiegelsaal des Kurhauses in Bad Liebenzell mit 108 eingeladenen Auszubildenden aus 29 Berufen statt.Auszeichnung für außergewöhnlich gute LeistungenNachdem die Prämierung in den letzten beiden Pandemiejahren digital erfolgen musste, fanden die Feierlichkeiten dieses Jahr endlich wieder in Präsenz statt. Entsprechend gut war die Stimmung und die Eingeladenen nutzten die Möglichkeit für den persönlichen Austausch. Im stilvollen Ambiente des Spiegelsaals im Kurhaus Bad Liebenzell wurden die jungen Nachwuchstalente und ihre Begleitpersonen empfangen. Eine Fotobox ermöglichte den Gästen noch vor der Ehrung ein Erinnerungsfoto zu schießen. Im Anschluss folgte der offizielle Pressefototermin mit allen Prüfungsbesten. Insgesamt waren zu den Abschlussprüfungen des Prüfungsjahrgangs 2021/2022 1.712 Auszubildende aus dem Nordschwarzwald angetreten. 108 Absolventinnen und Absolventen konnten die Prüfungen mit der Bestnote "sehr gut" abschließen und wurden daraufhin zu der Ehrung in Bad Liebenzell eingeladen.Petra Bauknecht, die Vizepräsidentin der IHK, würdigte die Leistungen der jungen Nachwuchskräfte zu Beginn des offiziellen Teils der Veranstaltung. Sie betonte, dass ein solch hervorragendes Abschneiden in den Abschlussprüfungen auch in Krisenzeiten die beste Voraussetzung für eine erfolgreiche Karriere sei. Des Weiteren hob Bauknecht hervor, dass die Auszeichnung eines Auszubildenden auch immer eine Prämierung des Ausbildungsbetriebes und der vielen engagierten Beteiligten sei.Es folgte die Überreichung der Urkunden an die Absolventinnen und Absolventen. Im Anschluss ließen alle Eingeladenen den Tag mit Kaffee und Kuchen unter der musikalischen Begleitung der Band "Easy Guitar" ausklingen.Rutronik setzt auch in Zukunft auf die erfolgreiche NachwuchsförderungRutronik legt seit vielen Jahren Wert auf die kontinuierliche Förderung junger Nachwuchstalente und begrüßt jedes Jahr zahlreiche neue Auszubildende und dual Studierende am Hauptstandort in Ispringen. Die Auszeichnung der Auszubildenden Mona Kuhn unterstreicht nun die sehr gute Betreuung und Qualifizierung der Berufseinsteiger bei Rutronik. Das Unternehmen freut sich auch in Zukunft auf die Zusammenarbeit mit engagierten jungen Menschen und eröffnet diesen mit einer Ausbildung oder einem dualen Studium beste Zukunftsperspektiven.Über Rutronik:Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.800 Mitarbeitenden und mehr als 80 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.Pressekontakt:Christina GruberHead of HR ManagementRutronik Elektronische Bauelemente GmbHIndustriestrasse 275228 IspringenTelefon: +49 7231 801-1207E-Mail: Christina.Gruber@rutronik.comhttps://www.rutronik.com/deOriginal-Content von: Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135201/5386501