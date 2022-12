Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Teuerung im Euroraum hat sich im November abgeschwächt, blieb allerdings mit 10,0 Prozent zweistellig, so die Experten von Union Investment.Dieser Rückgang (von 10,6 Prozent im Vormonat) sei etwas stärker als vom Markt erwartet gewesen. Den Daten sei mit Blick auf die anstehende Dezember-Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) eine besondere Bedeutung zugekommen. Die jüngste Inflationsentwicklung habe die Zinserhöhungserwartungen der Marktteilnehmer an die EZB für Dezember etwas gedämpft. Zuletzt habe der Konsens bei etwas über 50 Basispunkten gelegen. Darüber hinaus habe US-Notenbank-Chef Powell zur Wochenmitte für gute Stimmung an den Märkten gesorgt. Die Andeutung künftig moderaterer Zinsschritte als zuletzt habe nach einem zunächst schwächeren Wochenauftakt zu einem Schub an den Aktienmärkten geführt. Auch die Anleihemärkte hätten freundlich tendiert. ...

