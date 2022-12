LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im November erstmals seit einem halben Jahr wieder verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Punkte auf 47,8 Zähler, wie die Marktforscher am Montag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilten. Damit erholte sich der Stimmungsindikator etwas, nachdem er zuvor den sechsten Monate in Folge gefallen war und im Oktober den tiefsten Stand seit fast zwei Jahren erreicht hatte.

Eine erste Erhebung wurde damit wie von Analysten erwartet bestätigt. Dagegen trübte sich der Stimmungsindikator für den Bereich Dienstleistungen in der Eurozone überraschend etwas ein. In Frankreich, Italien und Spanien hellten sich die Stimmungswerte auf. Nur in Deutschland ging der Indexwert zurück.

Mit Ausnahmen von Spanien liegen die Stimmungsindikatoren für den Bereich Dienstleistungen in allen führenden Volkswirtschaften der Eurozone unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität hindeutet./jkr/jsl/stw