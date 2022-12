EQS-Ad-hoc: Securize IT Solutions AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Firmenübernahme

Securize IT Solutions AG: Barkapitalerhöhung vollständig platziert



05.12.2022 / 10:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

München, 5.12.2022 - Die Securize IT Solutions AG ("Securize", ISIN DE000A2TSS58) hat im Rahmen der Barkapitalerhöhung sämtliche angebotenen 1.750.000 neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,35 je Aktie bei bestehenden Aktionären und neuen Investoren platziert. Nach dem Ende der Bezugsfrist am 1. Dezember 2022 sowie der anschließenden Privatplatzierung war die Kapitalerhöhung überzeichnet.



Der Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 2,4 Mio. wird nach Abzug der Emissionskosten für die Barkaufpreis-Tranche in Höhe von EUR 6,0 Mio. zum Erwerb der RNT Rausch GmbH ("RNT") verwendet. Zusammen mit einem Akquisitionsdarlehen der UniCredit Bank AG in Höhe von EUR 3,0 Mio. und der bereits vorhandenen Liquidität ist der erste Teilvollzug der Transaktion, bei dem 50,1 % der RNT-Geschäftsanteile an die Securize übergehen, damit sichergestellt. Der abschließende zweite Teilvollzug, mit dem Übergang der verbleibenden 49,9 % der RNT-Geschäftsanteile, soll durch Ausgabe von rund 3,5 Mio. neuen Securize-Aktien zu je EUR 2,00 im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung erfolgen. Der hierfür notwendige Hauptversammlungsbeschluss soll auf einer außerordentlichen Hauptversammlung im ersten Quartal 2023 gefasst werden.



Von den 1.750.000 neuen Aktien wurden rund 21 % im Rahmen des mittelbaren Bezugsrechts der Aktionäre bezogen. Rund 79 % der neuen Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen und strategischen Investoren platziert.



Mit der Register-Eintragung der Barkapitalerhöhung wird sich das Grundkapital der Securize von EUR 5.250.000,00 auf EUR 7.000.000,00 erhöhen. Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Freiverkehr der Börse München wird kurzfristig erfolgen.



