An der Heimatbörse in Stockholm schnellt das Papier von Readly zu Wochenbeginn um über 56 Prozent nach oben. Der Grund für den immensen Kurssprung ist ein Übernahmeangebot, welches dem skandinavischen Medien-Unternehmen unterbreitet wurde. Die schwedische Bonnier News Group will sich Readly einverleiben.Der Kaufinteressent bietet zwölf Schwedische Kronen (1,10 Euro) je Readly-Aktie, was einen Transaktionswert von 455 Millionen Kronen (41,8 Millionen Euro) bedeuten würde. Am Freitag beendete der ...

