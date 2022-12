Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - In Europa ist der vorläufige Verbraucherpreisindex (VPI) nach mehreren Monaten positiver Nachrichten (über den Erwartungen liegende Zahlen) im November überraschend gesunken, so Audrey Bismuth, Global Macro Researcher bei La Française AM.Belastet durch die Energiepreise sei der VPI der Eurozone auf 10,0% gesunken, gegenüber 10,6% im Oktober. Damit habe er unter der Jahresprognose von 10,4% gelegen. Schließe man jedoch die volatilen Faktoren (Nahrungsmittel, Energie, Alkohol und Tabak) aus, seien die Preise im Monatsverlauf unverändert bei 5,0% geblieben, was sich mit den Erwartungen decke. ...

