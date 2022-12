FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES THARISA PRICE TARGET TO 260 (240) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 6100 (6400) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN CUTS UNILEVER TO 'MARKET-PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 3500 (4280) P - BOFA CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 187 (223) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS GSK TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1450 (1640) PENCE - BOFA CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 130 (140) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 14500 (12500) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 180 (175) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS GAMMA COMMUNICATIONS PRICE TARGET TO 1320 (1650) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 9630 (9960) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS PERSIMMON TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1436 (1485) PENCE - JEFFERIES CUTS WATKIN JONES TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 111 (225) PENCE - JEFFERIES RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 452 (356) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BELLWAY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2458 (1928) PENCE - JEFFERIES RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4554 (4330) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 278 (229) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES REDROW PRICE TARGET TO 592 (491) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 124 (105) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 931 (811) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 829 (744) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN PLACES B&M AND TESCO ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES B&M PRICE TARGET TO 555 (414) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 206 (161) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 270 (240) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS HAYS PRICE TARGET TO 145 (146) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS PAGEGROUP TO 'EQUAL-WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 505 (510) PENCE - RBC RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1625 (1575) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 600 (565) PENCE - 'BUY'



