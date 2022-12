Sichere 6 % Dividendenrendite? Na klar: Foolishe Investoren wissen, dass es neben einer Chance stets ein Risiko gibt. Das ist auch bei unserer heutigen möglichen Top-Aktie, der VF Corp. (WKN: 857621) definitiv der Fall. Fragt sich nur, in welche Richtung die Nadel letztlich tendiert. Aber was macht die Aktie der VF Corp. eigentlich so besonders? Ein erstes Merkmal haben wir bereits gefunden. Weitere dürften folgen, wenn wir einen näheren Blick auf die Historie und das operative Fundament riskieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...