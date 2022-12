Verschnaufpause: Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche keine einheitliche Richtung erkennen lassen. Zentrales Thema an den Märkten blieb die zukünftige Geldpolitik in den USA und der Eurozone. Dabei gab es weitere Signale, die auf ein moderateres Tempo bei den kommenden Zinsanhebungen hindeuteten. So stieg die Teuerung in Deutschland und der Eurozone etwas weniger als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...