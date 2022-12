Die Deutsche Umwelthilfe wendet sich dagegen, dass für das geplante LNG-Terminalschiff in Brunsbüttel kein Genehmigungsverfahren gelten soll. Ein LNG-Terminal sei ein Störfallbetrieb. Nach Informationen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) möchte die Landesregierung Schleswig-Holstein das LNG-Terminalschiff (FSRU) "Höegh Gannet" am Standort Brunsbüttel ohne die Durchführung eines Genehmigungsverfahren in Betrieb nehmen. Dies geht aus einem Schreiben der Landesregierung an die DUH sowie aus dem wasserrechtlichen ...

