Wien (www.anleihencheck.de) - Die November-Schnellschätzung der Inflation für den Euroraum brachte eine Überraschung, allerdings dieses Mal in die entgegengesetzte Richtung, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Inflation habe 10,0% im Jahresvergleich erreicht und damit sowohl unter der Schätzung der Analysten als auch unter dem Konsens gelegen. Wie immer seien die Hauptschuldigen die Energiepreise gewesen, die im November um 1,9% im Vergleich zum Vormonat zurückgegangen seien, was zu 34,9% im Jahresvergleich führe und den niedrigsten Wert seit Februar darstelle. Die Kerninflation sei bei 5,0% im Jahresvergleich geblieben. Die Schnellschätzung deutet darauf hin, dass der Höhepunkt der Inflation hinter uns liegen dürfte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Da die Energiepreise jedoch reguliert seien und ein erheblicher Teil davon im Januar festgesetzt werde, sei es möglich, dass die Inflation im Januar 2023 höher sei als im Oktober 2022. Dies werde davon abhängen, wie stark Regierungen die regulierten Preise ansteigen lassen würden. ...

