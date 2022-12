Berlin (ots) -Heute starten das Öl-Embargo und der Preisdeckel auf russisches Erdöl durch die EU und die G7-Staaten. Tino Chrupalla, Bundessprecher der Alternative für Deutschland, dazu:"Mit dem Öl-Embargo und dem Preisdeckel treiben die Europäische Union und die G7-Partnerstaaten Russland in die Arme Chinas und Indiens. Russland hat bereits angekündigt, den Preisdeckel nicht zu akzeptieren. Der Westen erschafft einen Rohstoffgiganten im Osten, gegen den die EU wirkt wie ein Zwerg. Mit ihrem Wirtschaftskrieg gefährdet die Bundesregierung die deutsche Energiesicherheit und Energiesouveränität. Wenn im Januar kein Öl mehr durch die Freundschaftspipeline fließt, steht PCK in Schwedt vor dem Aus. Leidtragende sind wie immer die Bürger der sanktionierenden Staaten, sie bezahlen den Preis für die Sanktionen aus ihrem Geldbeutel. Unsere Partei fordert die sofortige Umkehr. Der Wirtschaftskrieg muss beendet, der politische Riss durch den Kontinent Europa geheilt werden."Wir stehen an Deiner Seite.https://www.afd.de/unser-land-zuerst/Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5386813