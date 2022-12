Houston und Baar, Schweiz (ots/PRNewswire) -Globale Vereinbarung schafft strategische Partnerschaft zur Unterstützung eines zirkulären und nachhaltigen Ökosystems für recycelte BatteriematerialienACE Green Recycling (https://www.acegreenrecycling.com/)( ACE), eine globale Recyclingtechnologie- und Lieferkettenplattform, und Glencore plc (https://www.glencore.com/) (LON: GLEN), eines der weltweit größten Unternehmen für natürliche Ressourcen und ein führender Produzent und Wiederverwerter von Metallen für die Produktion von Batterien, gab heute den Abschluss einer langfristigen Liefervereinbarung für recyceltes Blei sowie wichtige Endprodukte auf Metallbasis aus recycelten Lithium-Ionen-Batterien bekannt. Diese strategische Partnerschaft wird dazu beitragen, eine Kreislauf-Lieferkette auf globaler Ebene für diese äußerst begehrten Materialien zu schaffen und gleichzeitig deren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.Die Vereinbarung über 15 Jahre ermöglicht es Glencore, bis zu 100 Prozent der ACE-Produkte von vier seiner geplanten Abfallverwertungsanlagen für Blei- und Lithium-Ionen-Batterien zu beziehen, die in den Vereinigten Staaten, in Indien und Thailand gebaut werden. Die Anlagen werden erwartungsgemäß bis 2024 fertiggestellt sein. ACE geht davon aus, dass die Wiederverwertungsanlagen nach ihrer Inbetriebnahme zusammen 1,6 Millionen Tonnen recycelter Metalle produzieren werden, die Blei, Lithium, Nickel und Kobalt enthalten."Unsere Partnerschaft mit ACE stärkt unser Ziel, eine führende, globale zirkuläre Wertschöpfungsplattform für Batteriemetalle zu schaffen. Diese Wiederverwertungsanlagen werden nicht nur eine einzigartige Lösung für Haushalte, sondern auch eine regionale Lösung zur Förderung der zirkulären Batteriewertschöpfung bieten - sowohl in Hinblick auf Hochspannung als auch Schwachstrom. Die Partnerschaft wird auch unser Ziel unterstützen, bis zum Jahr 2050 ein Unternehmen mit Netto-Null-Emissionen (Scope 1, Scope 2 und Scope 3) zu werden", erklärte Kunal Sinha, Head of Recycling bei Glencore.Das Unternehmen begreift die entscheidende Rolle, die Batterien bei der Umstellung auf die globale Elektrifizierung und die Einführung erneuerbarer Energien spielen. Aus diesem Grund hat ACE ein Portfolio von proprietären Technologien entwickelt, um Batterien mit Netto-Null-Emissionen nach Scope 1 zu recyceln und deren kritische Materialien mit minimalem ökologischen Fußabdruck zu extrahieren. Dank seiner Pionierarbeit auf dem Gebiet innovativer hydrometallurgischer Recyclingverfahren für sowohl Blei-Säure-Batterien (Lead-Acid Batteries, LAB) als auch Lithium-Ionen-Batterien (LIB) mit Verwertungsraten von mehr als 99 % bzw. 98 %, hat das Unternehmen lückenlose und umweltverträgliche, nachhaltige Verwertungslösungen für beide Arten von Batterien entwickelt."Wir freuen uns, mit Glencore zusammenzuarbeiten und gemeinsam dazu beizutragen, die globale Elektrifizierung nachhaltig zu gestalten", bemerkte Nishchay Chadha, Mitbegründer und Geschäftsführer von ACE. "Um eine umweltfreundlichere Zukunft zu sichern, müssen wir nachhaltige und lokalisierte zirkuläre Lieferkettenlösungen entwickeln, um sicherzustellen, dass diese kritischen Batteriematerialien auf unbegrenzte Zeit verfügbar sind."Sobald ACE im kommerziellen Maßstab in Betrieb ist, werden seine Wiederverwertungsanlagen, die Teil dieser Vereinbarung sind, erwartungsgemäß eine jährliche Verarbeitungskapazität von insgesamt 250.000 Tonnen LAB und und 47.000 Tonnen LIB haben.Die erste kommerzielle LIB-Recyclinganlage von ACE soll in diesem Monat ihren Betrieb im indischen Ghaziabad aufnehmen und verschiedene chemische Batteriekomponenten wie Lithium-Nickel - Mangan-Cobalt-Oxid (Li-NMC), Lithium-Cobalt(III)-Oxid (LCO) und Lithium-Eisenphosphat (LFP) recyceln, um wertvolle Batteriematerialien zu extrahieren. Es wird erwartet, dass eine zweite indische Anlage in Mundra im vierten Quartal 2023 online sein wird, während gleichzeitig das Vorzeigewerk von ACE in Texas, USA, seinen Betrieb aufnehmen wird. Beide Anlagen sollen bis 2025 jährlich bis zu 100.000 Tonnen LAB und 20.000 Tonnen LIB verarbeiten.Die globale Vereinbarung zwischen ACE und Glencore wird zu einer erweiterten und verbesserten zirkulären Batteriewertschöpfung sowohl in den entwickelten als auch in den aufstrebenden Märkten führen. Mit seinen kostengünstigen, automatisierten und nachhaltigen Lösungen beabsichtigt ACE, die Verarbeitung und das Recycling von Batterieabfällen radikal zu verändern.Dr. Vipin Tyagi, der andere Mitbegründer und Technischer Direktor von ACE, erklärt: "Unsere von modularen und chemischen Batteriekomponenten unabhängige Plattform für Recycling-Technologie bietet die Flexibilität, unsere Lösungen sowohl für Industrie- als auch für Entwicklungsmärkte anzupassen. Alle diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen von ACE und beinhalten eine Reihe von geschäftlichen und technischen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, die in einer zukunftsgerichteten Aussage beschrieben, impliziert oder prognostiziert werden, einschließlich, ohne Einschränkung, behördliche Genehmigungen, unerwartete Veränderungen bei den Technologien, der technologischen Entwicklung innewohnende Unsicherheiten, Skalierung und Einführung, Schutz des geistigen Eigentums und Quellen sowie Verfügbarkeit von Fremdfinanzierungen.