HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LEG von 118 auf 91 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf die neue Dividendenpolitik des Immobilienkonzerns, die zu geringeren absoluten Ausschüttungen führen werde sowie darauf, dass sich LEG nun ausschließlich auf internes Wachstum konzentrieren wolle. Er bleibe aber bei seinem Votum "Buy", da unter anderem die Erträge stabil seien./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2022 / 06:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000LEG1110

