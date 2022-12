Die VAS AG plant ein Listing an der Börse Wien. Angestrebt wird die Aufnahme in das Marktsegment "direct market plus" der Wiener Börse. Einen entsprechenden Antrag hat man heute eingereicht. Das Unternehmen aus Wals-Siezenheim verfügt über 3 Millionen Aktien. Diese soll ab dem 12. Dezember über die Börse Wien handelbar sein. Der Referenzpreis je Aktie ...

