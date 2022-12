Köln (ots) -Zehn Preisträgerinnen und Preisträger aus 350 Nominierten ausgewähltZum ersten Mal wurde heute, am Tag des Ehrenamts, der Engagement-Preis 80plus vergeben. Zehn Frauen und Männer, alle über 80 Jahre alt und ehrenamtlich engagiert, wurden aus 350 Einreichungen von einer Jury unter Vorsitz von Bundesminister a.D. Franz Müntefering ausgewählt und jetzt im Rahmen eines Festaktes im Maternus-Haus in Köln ausgezeichnet."Wir haben bei vielen Vorschlägen gesehen, welche Möglichkeiten des mitverantwortlichen Lebens auch für die über 80-Jährigen bestehen, und das ist ein Teil von Lebensqualität", betonte Müntefering bei der Preisverleihung. Kommunen, Vereine und Einrichtungen sollten das Potenzial der älteren Menschen stärker fördern. "Die Resonanz hat uns überwältigt", sagte Klaus Großjohann, Vorsitzender der Stiftung ProAlter. "Engagement ist keine Frage des Alters", betonte auch Dr. Jürgen Rembold, der mit seiner gleichnamigen Stiftung das Preisgeld von 10.000 Euro zur Verfügung gestellt hat. Der Preis wurde von seiner Stiftung, der Stiftung ProAlter und dem Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA) ausgelobt, um deutlich zu machen, dass auch Menschen, die über 80 Jahre alt sind, sich trotz des hohen Alters und mancher Handicaps einbringen. "Alle Nominierten stehen für ein neues Bild von Alter, das die Möglichkeiten der Teilhabe, der Aktivität und Verantwortungs-Übernahme auch im höchsten Alter deutlich macht", lobte Helmut Kneppe, Vorsitzender des KDA.Der Gerontologe Prof. Andreas Kruse hob beim Festakt hervor, dass das Engagement in zwei Richtungen positiv wirke: "Bürgerschaftliches Engagement im hohen Alter stärkt einerseits den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es hilft andererseits den Engagierten selbst, stabilisiert die physische und psychischer Gesundheit, steigert das Selbstwertgefühl und vermeidet Einsamkeit."Informationen zu den Preisträgerinnen und Preisträgern und zum Festakt: https://www.stiftung-pro-alter.de/Pressekontakt:Solveig GieseckePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitKuratorium Deutsche AltershilfeWilhelmine-Lübke-Stiftung e.V.Michaelkirchstr. 17-1810179 BerlinTel.: +49 30 / 2218298 - 58Fax: +49 30 / 2218298 - 66E-Mail: solveig.giesecke@kda.deInternet: www.kda.deOriginal-Content von: Kuratorium Deutsche Altershilfe Wilhelmine Lübke Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155541/5386901