Hunderte neue Elektroautomodelle kämpfen um Kunden. Gleichzeitig sinkt in einzelnen Märkten die Nachfrage. Rudert Tesla zurück?Wachstumsdelle in China? Einem neuen Bloomberg-Artikel zufolge plant Tesla die Produktion in seinem Shanghai-Werk um rund 20 Prozent zu reduzieren. Zitiert werden mit der Sache vertraute Personen, die darauf hinweisen, dass die Nachfrage in China nicht die Erwartungen erfülle.Die Produktionskürzungen könnten demnach schon diese Woche umgesetzt werden. Der 20-Prozent-Einschnitt ...

