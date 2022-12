LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Asos nach der Bekanntgabe des Fortgangs der Interims-Finanzchefin (CFO) Katy Mecklenburgh auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Dies sei für den Modehändler erst einmal keine gute Nachricht, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Ernennung eines CFO hält Johnson weiterhin für einen wichtigen Kurstreiber der Aktie. Ein solcher Schritt würde das Vertrauen der Anleger in das Management stärken, das hinter der möglichen Kehrtwende stehe./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2022 / 08:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2022 / 08:07 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0030927254

