Spectronaut 17 verfügt über directDIA+, den leistungsstärksten bibliotheksfreien Arbeitsablauf für DIA-Proteomik, der auf dem Markt erhältlich ist

ZÜRICH, Schweiz und CANCUN, Mexiko, Dec. 05, 2022HUPO 2022 World Congress in Cancun, Mexiko, Spectronaut 17 vorstellen.

Seit der ersten Veröffentlichung im Jahr 2003 hat sich Spectronaut kontinuierlich verbessert und unterstützt stets die neuesten Technologien zur Datenerfassung. Die 17. Version der Software verfügt über directDIA+, einen neuartigen, zum Patent angemeldeten Analyse-Workflow, der die Anzahl der Identifizierungen deutlich erhöht, ohne die quantitative Genauigkeit zu beeinträchtigen, und der die Notwendigkeit einer projektspezifischen Bibliothek beseitigt.

"Mit directDIA+ bietet Spectronaut 17 eine völlig neue Art der Analyse von DIA-Proteomikdaten", soDr. Lukas Reiter, Chief Technology Officer bei Biognosys. "Mit diesem neuen Arbeitsablauf werden unsere Nutzer die bisher größte Proteomabdeckung mit den geringstmöglichen Ressourcen erleben. Wir freuen uns sehr, unseren Kunden dieses Tool anbieten zu können."



Während des Einführungsseminars für Spectronaut 17, "Spectronaut 17: A Groundbreaking Increase in Identifications" (Spectronaut 17: Ein bahnbrechender Anstieg von Identifizierungen), das am 5. Dezember um 8:00 Uhr EST im Rahmen des HUPO 2022-Weltkongresses stattfindet, wird Lukas Reiter weitere Informationen über directDIA+ und dessen Auswirkungen auf die Zukunft der DIA-Analyse geben. Anschließend wird der Gastredner Dr. Jesper V. Olsen, ordentlicher Professor und stellvertretender Direktor an der Universität Kopenhagen, vorstellen, wie diese neue Art der Verarbeitung von DIA-Daten es seinem Team ermöglicht, das Proteom wesentlich tiefgreifender zu erforschen, ohne dass eine Bibliothek benötigt wird.

Spectronaut 17 ist völlig herstellerunabhängig und kompatibel mit Proteomikdaten, die auf Geräten aller großen Massenspektrometer-Anbieter erfasst wurden.

Dr. Gary Kruppa, Senior Vice President Strategic Collaborations bei Bruker Daltonics, kommentierte dies wie folgt:

"Spectronaut ist eine der ersten Softwarelösungen, die unsere PASEF-Technologie unterstützt, und die Leistungsverbesserung bei den auf der Ionenmobilität basierenden Dia-PASEF-Daten von Bruker war von Version zu Version beeindruckend. Mit dieser neuen Version hat Biognosys unsere Erwartungen übertroffen: directDIA+ bringt eine erhebliche Steigerung der Proteomabdeckung von Dia-PASEF-Läufen, und das ohne die Notwendigkeit, eine Bibliothek zu erstellen. Wir sind gespannt auf die Leistung der neuen Version und auf das, was als Nächstes für Spectronaut kommen wird!"

Dr. Daniel Lopez Ferrer, Director of Proteomics and Translational Research bei Thermo Fisher Scientific, sagte:

"Spectronaut von Biognosys kombiniert hochwertige Datenverarbeitung und Visualisierungen, um die Interpretation von quantitativen DIA-Proteomik-Workflows zu ermöglichen. Die neue Version Spectronaut 17, die über directDIA+ verfügt, enttäuscht nicht: Der neue Algorithmus sorgt für einen bemerkenswerten Anstieg der Abdeckung, ohne Kompromisse bei der Quantifizierungsqualität einzugehen. Wir freuen uns darauf, dass die Endbenutzer mit dieser verbesserten Version mehr aus den Daten herausholen können!"

Dr. Jose Castro-Perez, Senior Director LC/MS Accurate Mass Product Management bei SCIEX, sagte:

"Das neue und verbesserte directDIA+ von Biognosys, das in Spectronaut 17 implementiert ist, ist ein großes Upgrade gegenüber der Vorgängerversion. Die Leistungssteigerung, die wir bei unseren ZenoTOF-Daten feststellen, ist beträchtlich, und wir freuen uns, dass unsere Community von dieser neuen Leistung profitieren und Spectronaut 17 selbst erleben kann."

Über Spectronaut

Spectronaut ist das Flaggschiff von Biognosys und bietet eine schnelle, robuste und nahtlose Datenanalyse für die auf Massenspektrometrie.

Über Biognosys

Wir bei Biognosys sind davon überzeugt, dass tiefgreifende Einblicke in das Proteom der Schlüssel zu bahnbrechenden Entdeckungen sind, die die menschliche Gesundheit dramatisch verbessern können. Mit unserem vielseitigen Portfolio an proprietären Proteomik-Dienstleistungen, Software und Kits der nächsten Generation, einschließlich der Plattformen TrueDiscovery, TrueTarget und TrueSignature sowie der Flagship-Software Spectronaut, ermöglichen wir es Forschern im Bereich der Biowissenschaften und Arzneimittelentdeckung, das Proteom aus jedem Blickwinkel zu betrachten. Diese Lösungen bieten eine multidimensionale Ansicht der Proteinexpression, -funktion und -struktur in allen biologischen Arten und Probentypen. Die einzigartigen, patentierten Technologien von Biognosys nutzen die hochauflösende Massenspektrometrie, um Tausende von Proteinen in Tausenden von Proben mit branchenführender Präzision, Tiefe sowie branchenführendem Durchsatz zu quantifizieren. Durch fortschrittliche Datenanalyse verwandelt Biognosys Daten in verwertbare Erkenntnisse für F&E und klinische Forschung. Weitere Informationen finden Sie unter biognosys.com.

