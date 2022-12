NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Franken belassen. Das Interesse der Anleger in der Investitionsgüterbranche richte sich vor allem auf die Nachfrage im kommenden Jahr und ob es 2024 wieder aufwärts gehen werde, schrieb Analyst Nicholas Green in einem am Montag vorliegenden europäischen Sektorausblick auf 2023. Ob allerdings die Branche ein sicherer Ort sei im Fall einer Stagflation, sei schwer zu beantworten. Er empfiehlt Investoren einen Wechsel raus aus "Quality" und rein in "Inflation proxies" (Inflationsstellvertreter), die überverkauft worden seien./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2022 / 16:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2022 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012221716

