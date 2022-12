Fast zehn Rappen teurer wurde im laufenden Jahr 2022 das Getränk. Und im kommenden Jahr dürfte der Preis nochmals um 10 bis 15 Prozent steigen.Zürich - Der Café crème im Lieblingscafé um die Ecke kostet in der Deutschschweiz so viel wie noch nie. Fast zehn Rappen teurer wurde im laufenden Jahr 2022 das Getränk. Und im kommenden Jahr dürfte der Preis nochmals um 10 bis 15 Prozent steigen. Konkret stieg der Preis für einen Café crème in der Deutschschweiz um 9 Rappen bzw. 2,1 Prozent auf 4,39 Franken. Es handelt sich um den höchsten...

