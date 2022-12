Zürich (ots) -ASIP-Direktor Hanspeter Konrad wird Mitte 2023 in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Zu seinem Nachfolger hat der Vorstand Dr. Lukas Müller-Brunner gewählt.Hanspeter Konrad hat den Schweizerischen Pensionskassenverband ASIP als Direktor über 19 Jahre geführt. "Der Einsatz für eine starke zweite Säule war spannend, intensiv und herausfordernd. Diese lange Zeit brachte zudem viele wertvolle Kontakte mit den verschiedensten Akteuren der beruflichen Vorsorge", sagt Hanspeter Konrad.Der Vorstand hat Dr. Lukas Müller-Brunner zu seinem Nachfolger gewählt. Der 40-jährige Betriebswirtschafter leitet zurzeit das Ressort Sozialpolitik und Sozialversicherungen beim Schweizerischen Arbeitgeberverband. Er blickt zudem auf eine langjährige Forschungs- und Lehrtätigkeit in den Gebieten Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung mit Schwerpunkt Vorsorge an der Universität St. Gallen zurück."Wir sind sehr glücklich, dass wir Lukas Müller-Brunner als neuen Direktor engagieren konnten, und sind überzeugt, dass er die Interessen des ASIP und der 2. Säule wie sein Vorgänger mit grossem Fachwissen, politischem Geschick, Einsatz und Herzblut vertreten wird", erklärt ASIP-Präsident Martin Roth. Lukas Müller-Brunner wird die Führung des ASIP am 1. August 2023 übernehmen.Der ASIP dankt Hanspeter Konrad bereits an dieser Stelle für seine grossen Verdienste und sein unermüdliches Engagement für die berufliche Vorsorge während der letzten 19 Jahre und wünscht Lukas Müller-Brunner viel Erfolg und Freude als neuer Direktor des ASIP.Download: Lebenslauf von Dr. Müller-Brunner (https://www.asip.ch/de/mailing/attachment/257)Pressekontakt:Martin Roth, Präsident ASIP, 043 243 74 15; martin.roth@manor.chHanspeter Konrad, Direktor ASIP, 043 243 74 15; info@asip.chOriginal-Content von: ASIP - Schweiz. Pensionskassenverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005511/100899706