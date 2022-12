Hier ist, was Sie am Montag, den 5. Dezember wissen müssen: Der US-Dollar hat zu Beginn der Woche Schwierigkeiten, Nachfrage zu finden. Der US-Dollar-Index, der in der vergangenen Woche fast 1,5% verloren hat, notiert im frühen europäischen Handel auf seinem schwächsten Niveau seit Ende Juni unter 104,30. S&P Global wird am Montag die endgültigen EMI-Ergebnisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...