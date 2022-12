DJ MÄRKTE USA/Leichter - Anleger bleiben vorsichtig

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen dürften am Montag mit Abschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 gibt vorbörslich um 0,6 Prozent nach. Im Fokus steht weiter die Zinspolitik der US-Notenbank. In Asien haben die chinesischen Börsen indessen kräftig zugelegt. Grund hierfür waren neue Lockerungen der strikten Corona-Maßnahmen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Allerdings mahnen Analysten, dass China übergeordnet weiter an der Null-Covid-Pokitik festhalte. Daher hatten die lokalen Schritte au0ßerhalb Chinas auch nicht gestützt.

Am Freitag hatten deutlich besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten die Anleger verunsichert und Sorgen vor einer anhaltend straffen Zinspolitik der US-Notenbank geschürt. Nicht nur der Stellenaufbau lag deutlich über den Erwartungen, auch die Stundenlöhne zogen spürbar stärker als prognostiziert an. Dies könnte der Fed Gründe geben, zur Bekämpfung der hohen Inflation weiter an ihrem straffen Zinskurs festzuhalten, hieß es. Weiterhin wird jedoch mit rund 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit in der kommenden Woche eine US-Zinserhöhung um 50 und nicht etwa 75 Basispunkte erwartet.

Für Impulse könnten nach der Startglocke anstehende US-Konjunkturdaten sorgen. Neben dem Einkaufsmanagerindex für den Service-Sektor im November in zweiter Lesung steht der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe, ebenfalls für November, auf der Agenda. Zudem werden Daten zum Auftragseingang in der Industrie für Oktober veröffentlicht.

Ölpreise steigen - Dollar leichter

Die Ölpreise legen deutlich zu. Der Preise für die Sorten Brent und WTI steigen um jeweils 2,8 Prozent. Die Allianz der Opec+ hat sich darauf geeinigt, an ihren Ölförderzielen festzuhalten, zwei Tage nachdem die Gruppe der sieben führenden Industrienationen (G7) eine Preisobergrenze für russisches Öl vereinbart hat. Im Vorfeld hatte es geheißen, dass sie eine Erhöhung der Fördermenge in Erwägung zögen. Die Opec und die von Russland geführten Verbündeten beschlossen, die im Oktober vereinbarten Produktionskürzungen von 2 Millionen Barrel pro Tag beizubehalten. Stützend wirken auch die Corona-Lockerungen in China, wodurch mit einer steigenden Öl-Nachfrage gerechnet wird.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar etwas leichter. Der Dollar-Index notiert 0,3 Prozent niedriger. Der Anstieg des Dollars nach den unerwartet guten US-Arbeitsmarktdaten für November war nur von kurzer Dauer. Dies deute darauf hin, dass der Dollar seinen diesjährigen Höchststand nicht wieder erreichen und sich 2023 höchstwahrscheinlich abschwächen wird, so Ipek Ozkardeskaya, Analystin bei Swissquote.

Am Anleihemarkt erholen sich die Renditen wieder von den Verlusten am Freitag. Die Rendite 10-jähriger Papiere steigt um 2,4 Basispunkte auf 3,52 Prozent. Der Goldpreis zeigt sich wenig verändert. Der Preis für die Feinunze notiert 0,1 Prozent leichter.

Tesla mit Abschlägen

Unter den Einzelwerten geben Tesla vorbörslich 3,6 Prozent nach. Der US-Elektroautohersteller will Agenturberichten zufolge die Produktion in seinem Werk in Schanghai wegen einer rückläufigen Nachfrage reduzieren.

Die Apple-Aktie nahezu unverändert. In den vergangenen Wochen habe Apple ihre Pläne beschleunigt, einen Teil ihrer Produktion aus China zu verlagern, sagten Personen, die an den Diskussionen beteiligt sind, zum Wall Street Journal. Das Unternehmen habe seine Zulieferer aufgefordert, die Montage von Apple-Produkten in anderen asiatischen Ländern, insbesondere in Indien und Vietnam, aktiver zu planen und die Abhängigkeit von den taiwanischen Montagebetrieben unter der Führung von Foxconn Technology zu verringern, hieß es. Das Foxconn-Werk im chinesischen Zhengzhou wurde Ende November von gewalttätigen Protesten erschüttert.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,30 +1,2 4,29 357,0 5 Jahre 3,69 +3,4 3,66 243,1 7 Jahre 3,62 +2,9 3,59 218,4 10 Jahre 3,52 +2,4 3,49 200,7 30 Jahre 3,55 +0,6 3,55 165,3 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:08 Fr, 17:21 % YTD EUR/USD 1,0586 +0,4% 1,0564 1,0480 -6,9% EUR/JPY 143,09 +1,0% 142,55 141,87 +9,3% EUR/CHF 0,9895 +0,2% 0,9885 1,0637 -4,6% EUR/GBP 0,8604 +0,3% 0,8579 0,8562 +2,4% USD/JPY 135,15 +0,6% 134,94 135,37 +17,4% GBP/USD 1,2306 +0,2% 1,2313 1,2241 -9,1% USD/CNH (Offshore) 6,9334 -1,1% 6,9516 7,0441 +9,1% Bitcoin BTC/USD 17.251,84 +0,9% 17.306,56 16.913,72 -62,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,22 79,98 +2,8% +2,24 +18,7% Brent/ICE 87,95 85,57 +2,8% +2,38 +21,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 133,27 135,56 -1,7% -2,29 +114,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.796,49 1.797,80 -0,1% -1,31 -1,8% Silber (Spot) 23,03 23,13 -0,4% -0,10 -1,2% Platin (Spot) 1.021,35 1.018,50 +0,3% +2,85 +5,2% Kupfer-Future 3,85 3,85 +0,1% +0,00 -12,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

