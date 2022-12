Dieses Jahr sahen wir Wachstum von bis zu 100 Prozent und einen Run auf Solaranlagen. Die große Frage ist: Setzt sich der Solarhype in diesem Tempo auch 2023 fort? Ist es Zeit für Gewinnmitnahmen oder eine gute Idee, jetzt vor dem Kundenansturm in 2023 Solaraktien zu kaufen? Wichtig: So wirken sich der neue Strompreis, fallende Frachtraten und Steuer-News aus. In der neuen Folge des Money Train spricht Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur AKTIONÄR mit Florian Söllner, Autor des Hot Stock ...

Den vollständigen Artikel lesen ...