Wien (www.fondscheck.de) - IM Global Partner hat sich mit Roland Schmidt die Dienste eines bekannten Vertriebsprofis gesichert, so die Experten von "FONDS professionell".Als Director Distribution werde er künftig den Vertrieb des globalen Vermögensverwaltungsnetzwerks in Deutschland und Österreich leiten. Er werde in der neu gegründeten Frankfurter Niederlassung arbeiten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...