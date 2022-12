Von Brian SwintBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerBei der Credit Suisse kommt Schwung in die Sache: Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und ein amerikanisches Private-Equity-Unternehmen wollen einem Bericht zufolge in die ausgegliederte Investmentbank des Schweizer Kreditgebers investieren. Die Aktie ist daraufhin am Montag gestiegen.Die Aktie stieg im Züricher Handel um mehr als 7 Prozent. Auch am vergangenen Freitag legte Credit Suisse deutlich zu. Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...