Heidenheim (ots) -Die HARTMANN GRUPPE und die Rimasys Gruppe haben ihre Kräfte gebündelt: Sie unterstützen Orthopäden* und Notfallmediziner mit Fortbildungen und Produkten, um im Operationssaal die bestmöglichen Ergebnisse für Patienten zu erzielen.HARTMANN ist eine Partnerschaft mit dem Health-Tech-Start-up Rimasys Gruppe eingegangen, um sein führendes OP-Produktportfolio mit modernsten chirurgischen Trainings zu kombinieren. Ziel der Partnerschaft ist es, Chirurgen, insbesondere in der Orthopädie und der Notfallmedizin, zu fördern.Orthopädische und unfallchirurgische Eingriffe sind ein wachsendes Segment im Gesundheitswesen in ganz Europa, vor allem aufgrund der alternden Bevölkerung und der zunehmenden Multimorbidität. HARTMANNs Division Risikoprävention bietet dem in diesen Bereichen tätigen medizinischen Fachpersonal ein komplettes Portfolio mit hochmodernen, einfach zu verwendenden und schützenden Produkten an.Die Rimasys Gruppe hat es sich gleichzeitig zur Aufgabe gemacht, die besten chirurgischen Fortbildungen mit innovativen und interaktiven Technologien zusammenzuführen. Rimasys bietet chirurgische Trainings der nächsten Generation an, indem sie didaktische Innovationen einsetzt, die realistischste Trainingssimulationen ermöglichen. Zudem sind nicht nur praktische Schulungen für Orthopäden und Unfallchirurgen aller Fachrichtungen im Angebot, sondern das Unternehmen unterstützt auch Fortbildungsveranstaltungen auf der ganzen Welt mit ihren lebensecht nachgebildeten Frakturen an menschlichen Proben.Im Rahmen dieser neuen Partnerschaft wird HARTMANN den über 1.000 Orthopäden und Unfallchirurgen, die jährlich in den Rimasys-Einrichtungen ausgebildet werden, Zugang zu seinem speziell optimierten Produkt-Portfolio geben. Dazu gehören persönliche Schutzausrüstung, spezielle OP-Abdeckungen und Desinfektionsprodukte. Die Produkte von HARTMANN decken alle Phasen vor, während und nach den wichtigen orthopädischen und unfallchirurgischen Eingriffen ab. Das gesamte OP-Personal wird durch Zeitersparnis und einen ganzheitlichen Ansatz bei der Infektionsprävention unterstützt.Martin Walther, Leiter der Division Risikoprävention bei HARTMANN sagt: "Diese Partnerschaft verbindet das Beste aus beiden Welten: sichere chirurgische Produkte mit führender chirurgischer Ausbildung. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, beste Ergebnisse für die Patienten zu erzielen."Marc Ebinger, CEO und Mitbegründer der Rimasys Gruppe, ist sehr erfreut über diese neue Zusammenarbeit: "Unser Ziel ist es, unseren Kunden das bestmögliche Erlebnis in unserem Schulungszentrum zu bieten, und dazu gehört auch modernstes Equipment. Die Produkte von HARTMANN helfen uns in jeder Hinsicht, dieses Ziel zu erreichen. Gemeinsam sorgen wir für die hohe Qualität in der chirurgischen Ausbildung."*Soweit in der Pressemitteilung nur die männliche Form verwendet wird, geschieht dies lediglich zur sprachlichen Vereinfachung. Die Angaben beziehen sich gleichermaßen auf alle Geschlechter und Geschlechtsidentitäten.