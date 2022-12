DJ MÄRKTE EUROPA/Leichter - China stützt Basic Resources

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich am Montagnachmittag weiterhin mit kleinen Einbußen. Bei sehr niedrigen Umsätzen verliert der DAX 0,6 Prozent auf 14.434 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,5 Prozent auf 3.959 Punkte nach. Einerseits gilt der DAX nach der Rally um 2.700 Punkte weiterhin als überkauft und reif für einen Rücksetzer. Andererseits verhindern die günstigeren Konjunkturaussichten mit dem Ende der strikten Corona-Maßnahmen in China größere Gewinnmitnahmen. "Damit kann sich der DAX auf relativ hohem Niveau halten", so ein Marktteilnehmer.

Am Wochenende sind in chinesischen Großstädten weitere Lockerungsmaßnahmen eingeleitet worden nach den jüngsten Protesten. Darauf reagierten die chinesischen Börsen mit deutlichen Gewinnen. In Europa profitiert davon der Stoxx-Index der rohstoffnahen Basic Resources mit einem Plus von 1,7 Prozent. "Erstaunlich ist, dass andere von China abhängige Branchen nicht stärker im Markt liegen", so ein Händler. Denn die Chance sei nun gut, dass die Rezession sehr milde und flach ausfalle.

Immerhin können sich die Branchenindizes der Banken und auch der Autotitel gut behaupten. Auf der Verliererseite stehen dagegen Nahrungsmittel- und Getränke-Aktien, die Papiere der Chemie sowie die Hersteller von Konsumgütern des täglichen Bedarfs.

Im DAX steigen Siemens Energy um 2,8 Prozent, Deutsche Bank um 2 Prozent und VW um 1,5 Prozent. Auf der anderen Seite fallen Bayer um 2,7 Prozent, Symrise um 2,2 Prozent und Covestro um 2 Prozent.

Kursdebakel für Flatexdegiro

Die Aktie des Online-Brokers Flatexdegiro bricht um rund 30 Prozent ein, in der Spitze betrug das Minus zum Handelsbeginn auch schon fast 40 Prozent. Das Unternehmen hat seine Jahresprognosen für Umsatz und Gewinnmarge gesenkt. "Das wären grob 17 Prozent weniger Jahresgewinn als erwartet und dürfte enttäuschen", meinte ein Händler schon vorbörslich. Dazu erweitert Flatexdegiro seinen Vorstand, nachdem die Finanzaufsicht Bafin bei einer Sonderprüfung Mängel in bestimmten Geschäftspraktiken und in der Unternehmensführung festgestellt hatte.

Die Deutsche Bank und auch andere Analysehäuser haben schnell reagiert mit sinkenden Kurszielen und auch niedrigeren Einstufungen der Aktie. Die Deutsche Bank bemerkt, man habe vor einigen Monaten bei der seinerzeitigen Abstufung der Aktie auf "Hold" schon Zweifel geäußert, dass Flatexdegiro seine Ziele erreichen werde.

Sehr schwach im Markt liegen Rational (-7,5% auf 578 Euro). Die Analysten der Bank of America haben die Aktie mit einer "Underperform"-Empfehlung in ihre Abdeckung genommen und nennen als Kursziel 450 Euro.

Mohammed bin Salman steigt bei Credit Suisse ein

Für Credit Suisse geht es um 4,2 Prozent nach oben. Hier treibt, dass laut Informanten der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman und ein US-Finanzinvestor zu den Investoren gehören, die Geld in die neue Einheit CS First Boston stecken wollen. Mohammed bin Salman erwägt demnach eine Geldspritze von rund 500 Millionen Dollar.

Vodafone notieren fast unverändert. Bei dem Telekomriesen ist der Chef zurückgetreten. Der Rücktritt komme überraschend, heißt es im Handel. Allerdings sei schon seit Monaten die Profitabilität des Unternehmens kritisiert worden und frischer Wind nach 20 Jahren könne daher gut tun.

Für Glencore geht es um 1,7 Prozent nach oben. Der Bergbaukonzern hat mit der Demokratischen Republik Kongo wegen mutmaßlicher Korruptionsfälle zwischen 2007 und 2018 eine Einigung erzielt und zahlt 180 Millionen Dollar.

Keine Auffälligkeiten zeigen die Aktien der Porsche (Sportwagen-) AG (-0,5%) und Puma (-0,5%). Wenn die Börse am späten Abend auf Basis der November-Rangliste die Indexzusammensetzungen überprüft, gilt es als ausgemacht, dass die Aktie der Porsche AG die von Puma im DAX ersetzen wird. Wirksam werden diese und wahrscheinliche weitere Änderungen im MDAX und SDAX zum Handelsstart am 19. Dezember.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.961,41 -0,4% -16,49 -7,8% Stoxx-50 3.795,16 -0,3% -10,30 -0,6% DAX 14.454,64 -0,5% -74,75 -9,0% MDAX 26.016,49 -0,6% -167,36 -25,9% TecDAX 3.118,67 -0,6% -18,96 -20,5% SDAX 12.613,69 -0,5% -57,07 -23,2% FTSE 7.589,79 +0,4% 33,56 +2,3% CAC 6.700,86 -0,6% -41,39 -6,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 1,88 +0,03 +2,06 US-Zehnjahresrendite 3,57 +0,08 +2,06 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:08 Fr, 17:21 % YTD EUR/USD 1,0554 +0,1% 1,0564 1,0480 -7,2% EUR/JPY 143,37 +1,2% 142,55 141,87 +9,5% EUR/CHF 0,9903 +0,2% 0,9885 1,0637 -4,5% EUR/GBP 0,8614 +0,4% 0,8579 0,8562 +2,5% USD/JPY 135,85 +1,1% 134,94 135,37 +18,0% GBP/USD 1,2252 -0,2% 1,2313 1,2241 -9,5% USD/CNH (Offshore) 6,9522 -0,8% 6,9516 7,0441 +9,4% Bitcoin BTC/USD 17.223,93 +0,7% 17.306,56 16.913,72 -62,7% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,52 79,98 +1,9% +1,54 +17,7% Brent/ICE 87,77 85,57 +2,6% +2,20 +21,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 135,45 135,56 -0,1% -0,12 +114,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.785,58 1.797,80 -0,7% -12,22 -2,4% Silber (Spot) 22,59 23,13 -2,3% -0,54 -3,1% Platin (Spot) 1.010,15 1.018,50 -0,8% -8,35 +4,1% Kupfer-Future 3,85 3,85 +0,1% +0,01 -12,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

