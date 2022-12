Taipeh (ots/PRNewswire) -Taiwantrade.com kündigte kürzlich den Start einer Metaverse-Website mit Online-Avataren an, die darauf abzielt, Taiwans neueste digitale Technologielösungen zu fördern.Die Metaverse-Website von Taiwantrade.com TTverse (https://ttverse.taiwantrade.com/home.html) ermöglicht Verbindungen und Cyber-Meetings mit Anbietern digitaler Lösungen in verschiedenen Bereichen, darunter VR/AR/MR, KI, IdD, 5G und optischer Geräte.Beim Betreten der TTverse-Website werden die Gäste von Tiffany, dem KI-Avatar, begrüßt, der die Online-Handelsgespräche und Produktbeschaffungsfunktionen der Website vorstellt.Im TTverse gibt es Pavillons und Vitrinen, die in anschaulicher VR mit Panoramafototechnik präsentiert werden und über einen herkömmlichen Webbrowser zugänglich sind.Im VR-Pavillon für IKT-Produkte können Sie beispielsweise ein Exponat auswählen und von allen Seiten und aus allen Blickwinkeln betrachten. Die hochdetaillierten Exponate werden digital mit 360-Grad-Panoramafotografie aufgenommen.Im IKT-VR-Pavillon können Einkäufer mit Anbietern und Herstellern von Unterhaltungselektronik, Telekommunikationsprodukten, Elektrotechnik und Elektronik, Sicherheitsausrüstung und intelligenten IdD-Lösungen in Kontakt treten.Sehen Sie sich die vollständige Liste der führenden Metaverse-Anbieter aus Taiwan an, darunter XRSpace und HTC: https://ttverse.taiwantrade.com/home.htmlSiehe auch Top-Lieferanten von ICT-Produkten: https://ict.taiwantrade.com/home.htmlTaiwantrade.com ist die größte B2B-Einkaufswebsite in Taiwan mit verschiedenen Dienstleistungen, die den Online-Einkauf direkt bei taiwanesischen Lieferanten erleichtern.Werden Sie als Einkäufermitglied bei Taiwantrade.com, um Zugang zu einer kompletten Datenbank mit verifizierten Lieferanten zu erhalten, die hohe Qualität bieten. Als Einkäufermitglied können Sie direkte Produktanfragen stellen, sich für private Online-Geschäftsgespräche anmelden und Musterbestellungen bei Lieferanten mit weithin akzeptierten Zahlungsmitteln aufgeben.Mehr als 90 % der taiwanesischen Exporteure sind als Lieferantenmitglieder bei Taiwantrade.com registriert. Jedes Unternehmensprofil auf Taiwantrade.com durchläuft einen Verifizierungsprozess, der auf der offiziellen Unternehmensdatenbank der Regierung basiert, um zuverlässig ihre gesetzliche Existenz zu bestätigen.Ad by BOFTFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1960520/Taiwantrade_com_launches_TTverse_metaverse_website_connect_technology_suppliers_Taiwan.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/taiwantradecom-startet-die-metaverse-website-ttverse-um-sie-mit-technologieanbietern-aus-taiwan-zu-verbinden-301694713.htmlPressekontakt:Taiwantrade.com,Kontakt: Medea Chen,E-Mail: e-member@taiwantrade.com,Website: https://ttverse.taiwantrade.com/home.htmlOriginal-Content von: Taiwantrade.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165143/5387336