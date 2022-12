Leipzig (ots) -"Feliz Cumpleaños" - mit einer Geburtstagstorte und einem Ständchen auf Spanisch haben die TV-Moderatoren Mareile Höppner und Sven Lorig sowie das Redaktionsteam der José Carreras Gala den Weltstar und Stifter José Carreras am Montag überrascht. Mit dem Wochenstart begannen in der Media City Leipzig die Proben für die 28. José Carreras Gala, die der MDR am Mittwoch, 7. Dezember, ab 20.15 Uhr live überträgt.Auch in diesem Jahr unterstützen wieder viele internationale und nationale Künstlerfreunde José Carreras im Kampf gegen Leukämie und andere schwere Blut- und Knochenmarkserkrankungen. Für den guten Zweck treten auf Chris de Burgh, Aura Dione, David Garrett, Max Giesinger und Michael Schulte, Glasperlenspiel, Kerstin Ott, Pur, Max Raabe, Marianne Rosenberg und Sasha.Außerdem helfen viele weitere Stars am Telefon-Panel, Spenden zu sammeln. Für Marco Rose wird das als Trainer des Bundesligisten RB Leipzig und selbst gebürtiger Leipziger ein Heimspiel: "Leipzig ist die Heimatstadt der José Carreras Gala, meine Unterstützung ist eine Selbstverständlichkeit. Für uns alle ist Gesundheit das höchste Gut und auch Top-Sportler sind nicht vor Leukämie oder einer anderen schweren Krankheit gefeit. Ich hoffe auf ein erfolgreiches "Heimspiel" am 7. Dezember mit vielen, vielen Spenden!"Ebenfalls am Telefon-Panel im Charity-Einsatz sind Schauspielerin Luise Bähr ("Die Bergretter), Welt-Schiedsrichter Felix Brych, Schauspieler Tan Caglar und Philipp Danne ("In aller Freundschaft"), Schauspielerin Ronja Forcher ("Der Bergdoktor"), Olympiasieger und Stiftungsbotschafter Christian Gille, Sportreporter Peter Hardenacke, TV-Moderator und Stiftungsbotschafter Matthias Killing, Schauspielerin Nele Kiper ("Die Kanzlei"), Schauspieler Robert Lohr ("Die Bergretter"), TV-Moderatorin Stephanie Müller-Spirra, Schauspielerin Tina Ruland ("Soko Stuttgart"), TV-Moderatorin und Olympia-Bronze-Gewinnerin Franziska Schenk, der ehemalige Boxer Axel Schulz, die Brisant-Moderatorinnen Kamilla Senjo und Marwa Eldessouky sowie Schauspielerin Marie Zielcke ("Soko").An der Seite von Gastgeber und Stifter José Carreras werden wieder die TV-Moderatoren Mareile Höppner, die ebenfalls Stiftungs-Botschafterin ist, und Sven Lorig durch den Abend führen.Produziert wird die 28. José Carreras Gala von Kimmig Entertainment.Pressekontakt:Deutsche José Carreras Leukämie-StiftungPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitElisabethstraße 23 | 80796 MünchenTel: 089 / 27 29 04 -40E-Mail: presse@carreras-stiftung.deOriginal-Content von: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42657/5387352