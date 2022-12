Frankfurt (ots) -



Es ist eine ernüchternde Parallelität: Die Meldungen aus den Kriegsgebieten in der Ukraine werden dieser Tage schlimmer und schlimmer. Russland nutzt den hereingebrochenen Winter und die Minusgrade in seinem einstigen "Bruderstaat", um dort weiter gezielt Strom- und Wärmeversorgung, Straßen und andere Infrastruktur zu zerstören. Zugleich, und das ist die ernüchternde Gegenbewegung, ergeben Umfragen in Europa, und auch in Deutschland, dass die Solidarität mit der Ukraine abnimmt. Schon warnen die Sozialforscher in den nächsten Monaten komme ein Stresstest für die Solidarität mit der Ukraine auf Deutschland zu. Vieles spricht aber dafür, dass wir das schaffen. Man kann das nur hoffen, denn dass die Ukrainerinnen und Ukrainer dem Wunsch entsprechen und sich doch noch ergeben, ist unwahrscheinlicher geworden, seit die Folter- und Vergewaltigungsberichte ihnen klargemacht haben, was sie unter russischer Besatzung zu befürchten haben.



Pressekontakt:



Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222



Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/5387373

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de