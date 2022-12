Ölpreise reagieren auf Embargo der EU >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a .... » Welchen Einfluss hatte der Krieg in der ... Rohstoffe: Ölpreise reagieren auf Embargo der EU Zum Wochenstart ist ein weitgehendes Embargo gegen russisches Erdöl in Kraft getreten. Zudem will die EU mit anderen großen Ländern eine Preisobergrenze für russisches Erdöl durchsetzen.

Den vollständigen Artikel lesen ...