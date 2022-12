Der USD/CNH könnte sich in den nächsten Wochen bis in den Bereich von 6,9300 nach unten bewegen, so der Marktstratege Quek Ser Leang und der Senior FX Strategist Peter Chia von der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Wir haben nicht mit den abgehackten Kursbewegungen des USD am vergangenen Freitag gerechnet, als er zwischen 7,0050 und 7,0719 ...

