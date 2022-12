Berlin (ots) -Wir leben in einer Welt voller Herausforderungen: Die Covid-19-Pandemie hat in fast allen Ländern zu nie dagewesenen Rückschlägen in der menschlichen Entwicklung geführt. Der Krieg in der Ukraine und Konflikte anderswo auf der Welt verursachen unermessliches menschliches Leid. Temperaturrekorde, Stürme und Überschwemmungen sind ein Alarmsignal für das aus dem Gleichgewicht geratene Klimasystem unseres Planeten.Diese Umbrüche führen zu einer weltweiten Krise der Lebenshaltungskosten und der Entwicklung. Die damit verbundenen Unsicherheiten nehmen bedrohliche neue Formen an. Dieser "Unsicherheitskomplex" und jede neue Krise, die er hervorbringt, behindern die menschliche Entwicklung. In Folge der Pandemie sank der Wert des globalen Index für menschliche Entwicklung (HDI) zum ersten Mal überhaupt - und zwar mehrere Jahre in Folge.Wie kann es gelingen, trotz globaler Krisen und Unsicherheiten Fortschritte in der Entwicklung zu erzielen, die das Wohl des Menschen in den Mittelpunkt stellen? Wie können wir trotz großer Umbrüche unsere Zukunft selbstbewusst gestalten? Diesen Fragen widmet sich der neue Bericht über die menschliche Entwicklung des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP).Vorstellung des Berichts über die menschliche Entwicklung 2022Am 9. Dezember in der Zeit von 14:00 - 15:30 laden das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, das UNDP-Deutschland-Büro und die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. (DGVN) zu einer öffentlichen Vorstellung und Diskussion des Berichts ein.Veranstaltungsort: Hotel Aquino (Hannoversche Str. 5B, 10115 Berlin) & Online (Zoom)Anmeldung und weitere Informationen: https://dgvn.de/aktivitaeten/einzelansicht/hdr-event-2022Der Bericht in deutscher SpracheDie Zusammenfassung des Berichts wird von der DGVN in deutscher Sprache herausgegeben und kann hier heruntergeladen werden: https://dgvn.de/hdr2022Pressekontakt:Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V.Madelina Pipping, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030-2593752-24E-Mail: pipping@dgvn.deOriginal-Content von: Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52588/5387387