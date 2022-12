DJ ÜBERBLICK am Abend /Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Scholz: Deutschland einer der Hauptgaranten für Europas Sicherheit

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht Deutschland angesichts von Russlands imperialistischem Verhalten als einen der Hauptgaranten für Europas Sicherheit. In einem Betrag für das amerikanische Magazin "Foreign Affairs" schrieb Scholz, dass für Deutschlands neue Rolle eine nationale Sicherheitsstrategie nötig sei. Mit Blick auf China erklärte Scholz, dass der wirtschaftliche Aufstieg des Landes keine Isolation rechtfertige. Gleichzeitig mahnte er einen offenen und fairen Handel an.

Habeck setzt auf Energiekooperation mit südlichem Afrika

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) verspricht sich von seiner Reise ins südliche Afrika eine engere Energiekooperation, um mehr grünen Wasserstoff für Deutschland zu bekommen. Beide Seiten sollten von der engeren Zusammenarbeit profitieren, so der Minister. Insgesamt stehen die globale Energiewende und der gerechte Übergang zur Klimaneutralität im Mittelpunkt der Gespräche.

Deutsche Pkw-Neuzulassungen im November um ein Drittel gestiegen

Der deutsche Automarkt hat sich im November weiter erholt. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, legte die Zahl der Pkw-Neuzulassungen um 31,4 Prozent auf 260.512 zu. Bezogen auf das bisherige Gesamtjahr liegen die Zulassungszahlen aber immer noch im Minus: Mit 2,34 Millionen Fahrzeugen waren es in den Monaten Januar bis November 2,4 Prozent weniger Neuzulassungen als im Vorjahr.

Aktivität in US-Wirtschaft im November verlangsamt

Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im November verlangsamt. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 46,2 von 47,8 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

US-Auftragseingang der Industrie wächst unerwartet deutlich

Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Oktober mit 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat etwas stärker als erwartet erhöht. Volkswirte hatten mit einem Anstieg von 0,7 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Plus von 0,3 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für Oktober einen Plus von 1,1 Prozent nach vorläufig plus 0,4 Prozent.

ISM-Index Service steigt unerwartet - Preisdruck lässt nach

Die Aktivität im Dienstleistungssektor der USA ist im November anders als erwartet gewachsen, wobei der Preisdruck abnahm. Der von Institute für Supply Management (ISM) in diesem Sektor erhobene Index stieg auf 56,5 (Oktober: 54,4) Punkte. Vom Wall Street Journal befragte Volkswirte hatten einen Stand von 53,7 prognostiziert. Der Subindex des Auftragseingangs sank auf 56,0 (56,5) Punkte, während der Beschäftigungsindex auf 51,5 (49,1) Punkte zulegte. Dagegen sank der Preisindex auf 70,0 (70,7) Punkte.

Himars-Werfer der Ukraine für Langstreckenraketen ungeeignet

Die USA haben die Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars, die sie der Ukraine zur Selbstverteidigung zur Verfügung gestellt haben, so modifiziert, dass sie nicht zum Abschuss von Langstreckenraketen nach Russland verwendet werden können, sagen Regierungsvertreter. Das sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, um das Risiko eines ausufernden Krieges zu verringern.

