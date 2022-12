The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.12.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.12.2022



ISIN Name

AU000XINEAE8 THINKSMART LTD

AU000000CLH1 COLLECTION HOUSE LTD

CA82670U1003 SIGNATURE RESOURCES LTD

DE0006851603 VERALLIA DTLD AG O.N.

FR0013054913 BANQUE POSTALE 15/27 FLR

US0464842006 ASTROTECH CORP.

US2666051048 DURECT CORP. DL-,001

US87105L1044 SWITCH INC. CL.A DL-,001

