In Frankreich ist das Gesetz bezüglich der schrittweisen Abschaffung von Plastikverpackung für Obst und Gemüse in Kraft getreten. Es wurde jedoch ein Antrag auf Annullierung bei dem Staatsrat, dem höchsten Verwaltungsgericht Frankreichs, gestellt, der in Kürze seine Entscheidung treffen dürfte, wie das französische Nachrichtenportal fructidor.com berichtet....

Den vollständigen Artikel lesen ...