Vancouver, British Columbia - 5. Dezember 2022 - Majestic Gold Corp. ("Majestic" oder das "Unternehmen") (TSX.V: MJS, FWB: A0BK1D) freut sich bekannt zu geben, dass die im Informationsrundschreiben für die Jahreshauptversammlung 2022 (die "Hauptversammlung") am 5. Dezember 2022 aufgeführten Kandidaten des Managements als Board-Mitglieder des Unternehmens bestätigt wurden. Die Aktionäre haben die Herren Stephen Kenwood, Grant Chen und John Campbell für das kommende Jahr wiedergewählt.

Andere Beschlüsse, die das Management den Aktionären vorgelegt hat, wurden wie vorgeschlagen genehmigt, einschließlich der Genehmigung des Aktienoptionsplans des Unternehmens, wie im Informationsrundschreiben zusammengefasst (99,71 % dafür; 0,29 % dagegen), der Genehmigung der Wiederbestellung von Dale Matheson Carr-Hilton Labonte LLP, Chartered Professional Accountants, als Wirtschaftsprüfer für das folgende Jahr und der Ermächtigung der Board-Mitglieder, dessen Vergütung festzulegen (100,00 % dafür).

Auf der Hauptversammlung informierte das Unternehmen über den aktuellen Stand des Antrags auf Notierung der Aktien der Tochtergesellschaft des Unternehmens - Persistence Resources Group Ltd. - am Main Board der Stock Exchange of Hong Kong Limited (die "HKEX"), der ursprünglich in der Pressemeldung des Unternehmens vom 30. März 2022 angekündigt wurde. Das Unternehmen bestätigt, dass es sich immer noch im Antragsverfahren für die Börsenzulassung befindet und auf Anfragen der HKEX und der Securities and Futures Commission antwortet.

Im Anschluss an die Hauptversammlung hat das Board of Directors Stephen Kenwood als President und Chief Executive Officer sowie James Mackie als Chief Financial Officer und Corporate Secretary wiederbestellt.

Über Majestic Gold Corp.

Majestic Gold Corp. ist ein Unternehmen mit Sitz in British Columbia, das sich mit der Exploration, Erschließung und Förderung von Mineralressourcen befasst. Zusätzliche Informationen über das Unternehmen und seine Projekte erhalten Sie im Profil des Unternehmens unter www.sedar.com oder auf der Website des Unternehmens unter www.majesticgold.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

James Mackie, Chief Financial Officer & Corporate Secretary

Telefon: (604) 560-9060

E-Mail: info@majesticgold.com

http://www.majesticgold.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung des Wortes "wird" und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und beruhen auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens in Bezug auf das Ergebnis und den Zeitpunkt solcher zukünftiger Ereignisse, wie z. B. den Abschluss des Börsengangs. Tatsächliche zukünftige Ergebnisse können erheblich abweichen.

Bei der Erstellung von Schlussfolgerungen oder Prognosen oder Projektionen, die in zukunftsgerichteten Informationen dargelegt sind, werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt, einschließlich Verweise auf den Börsengang, der Fähigkeit, den Börsengang erfolgreich abzuschließen, und der Offenlegung im Verkaufsprospekt. Diese Annahmen und Faktoren beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Das Unternehmen weist die Leser darauf hin, dass die obige Liste der Risikofaktoren nicht erschöpfend ist. Diese Annahmen und Faktoren beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben oder wird anderweitig in dieser Pressemitteilung bekannt gegeben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen die US-Wertpapiergesetze darstellen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

