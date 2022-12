DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE TELEKOM - Die Deutsche Telekom hat vor dem Landgericht Bonn Klage gegen die Meta-Tochter Edge erhoben. Laut Handelsblatt geht es um Zahlungen für den so genannten IP-Datentransport, die Meta im Frühjahr 2021 plötzlich eingestellt haben soll. Laut einer Gerichtssprecherin liegt der Streitwert derzeit bei 12 Millionen Euro. Im Januar soll die mündliche Verhandlung beginnen. Meta teilte auf Anfrage mit, dass "kein Vertrag und deshalb auch keine Grundlage für die Forderung der Deutschen Telekom" bestehe. Die Telekom betont, dass Meta in der Vergangenheit Zahlungen geleistet habe, die Leistungen aber nunmehr "unentgeltlich erhalten" wolle. (Handelsblatt)

RWE - RWE-Chef Markus Krebber wirft der EU-Kommission vor, den Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft zu blockieren. Eine viel zu anspruchsvolle und komplizierte Regulierung "würgt den benötigten Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft komplett ab", sagte Krebber dem Handelsblatt. Der Manager lobte dagegen die Investitionsbedingungen in den USA, wo mit dem Inflation Reduction Act (IRA) "sehr attraktive Bedingungen für Investitionen in Klimaschutz entstanden" seien. Langfristige Stabilität und Pragmatismus seien dabei entscheidend. Zweifel meldet Krebber hinsichtlich der Ausbauziele der Bundesregierung für die Offshore-Windkraft an. (Handelsblatt)

GALERIA - Die Gewerkschaft Verdi sieht die Schuld für die erneute Schieflage beim Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof beim Management um Chef Miguel Müllenbach. "Missmanagement und fehlende Investitionen sind in erster Linie das Problem. Die externen Faktoren kommen nur hinzu", sagte die für Handel zuständige Verdi-Vorständin Stefanie Nutzenberger dem Handelsblatt. Müllenbach selbst hatte vor allem die externen Probleme betont, wie steigende Energiekosten und schlechte Konsumstimmung. (Handelsblatt)

GLASFASERAUSBAU - Deutsche-Telekom-Deutschlandchef Srini Gopalan fordert, dass die Bundesregierung den Ausbau von Glasfaser durch steuerliche Entlastung fördert. "Wer investiert, sollte Steuern sparen", sagte Gopalan im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. Er verweist auf entsprechende Modelle in Großbritannien, wo der Staat für Glasfaserinvestitionen je nach Größenordnung eine gestaffelte Steuerersparnis über drei bis vier Jahre gewährt. (Börsen-Zeitung)

SMARTBROKER - Smartbroker hat mit der Baader Bank eine neue Partnerbank. Sie werde künftig Depot und Verrechnungskonto führen, wozu auch Funktionen der Transaktionsabwicklung gehören. In Entwicklung befindet sich die Smartbroker-App, das Herzstück des für Mitte 2023 geplanten und von Vorstandschef Andre Kolbinger orchestrierten Relaunchs. Auf der neuen Infrastruktur soll dann ein höherer Erlös je Trade möglich sein. (Börsen-Zeitung)

RIVERTY - Mit der Umbenennung ist für die einstige Arvato Financial Solutions der Startschuss für die Transformation zu einem integrierten Finanzdienstleister gefallen. Jan Altersten, Chef der Bertelsmann-Tochter, sieht Riverty dabei als "Allrounder" im Vorteil gegenüber der Konkurrenz, auch durch die Unterstützung von Bertelsmann für die benötigten Investitionen. (Börsen-Zeitung)

ARDIAN - Europas größter Finanzinvestor Ardian wird Partner von Ownership Works - einer gemeinnützigen Organisation mit Sitz in den USA, die mit Unternehmen und Investoren zusammenarbeitet, um Mitarbeiter am Erfolg von Unternehmen zu beteiligen. Ardian sei der erste Partner von Ownership Works in Europa. Damit werde die Gewinnbeteiligungspolitik in Bezug auf Mitarbeiter in Portfoliounternehmen weiter ausgebaut, kündigte der Finanzinvestor an, der 140 Milliarden US-Dollar Vermögen verwaltet. (Börsen-Zeitung)

VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG - Der Stimmrechtsberater ISS hat seine Meinung geändert und lehnt das reine Online-Format für Aktionärstreffen nun nicht mehr durchweg ab. Das geht aus dem jüngst veröffentlichten Update der Abstimmungsleitlinien für das Jahr 2023 hervor. Damit hat die Initiative der Emittenten für die virtuelle Hauptversammlung (HV) Wirkung gezeigt. ISS will nun in seinen Abstimmungsempfehlungen im Einzelfall darüber befinden, ob dem Satzungsbeschluss für eine virtuelle HV zugestimmt werden sollte. (Börsen-Zeitung)

FLUGSIMULATOR-BAUER - Loft Dynamics, ein Schweizer Startup und Flugsimulator-Bauer hat in der ersten institutionellen Finanzierungsrunde 20 Millionen US-Dollar eingesammelt. Das Pilotentraining soll mit Virtual Reality revolutioniert - und günstiger - werden, sagt Fabian Riesen, Elektroingenieur und Gründer des Technologie-Startups. (Börsen-Zeitung)

WEBHOSTING-FUSION - Der britische Finanzinvestor Cinven schmiedet durch die milliardenschwere Übernahme und anschließende Fusion zweier IT-Firmen einen neuen großen Wettbewerber im Webhosting-Markt. Zusammengeführt werden Group.One aus Schweden und die deutsche Firma Dogado aus Dortmund. (Börsen-Zeitung)

WMF - Die Württembergische Metallwarenfabrik strafft das Sortiment und poliert die Marke auf, sie will so wieder zur Premiummarke werden, sagt CEO Oliver Kastalio der FAZ. "Wir haben uns zu sehr mit Rabatten beschäftigt und die Marke zu oft im Bereich der reduzierten Preise gesehen." (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

Kontakt zur Redaktion: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

December 06, 2022 01:16 ET (06:16 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.