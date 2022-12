DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Die australische Notenbank hat das Tempo ihrer Zinserhöhungen beibehalten. Wie die Reserve Bank of Australia (RBA) mitteilte, hat sie den Leitzins den dritten Monat in Folge um 25 Basispunkte auf nun 3,10 Prozent angehoben. Die RBA geht davon aus, die Zinsen noch weiter zu erhöhen. "Es wird erwartet, dass sich das Wirtschaftswachstum über das vor uns liegende Jahr mit der Abschwächung der globalen Wirtschaft moderater entwickeln wird", sagte RBA-Gouverneur Philip Lowe in einer Stellungnahme. Auch das Wachstum der Verbraucherausgaben dürfte sich wegen der strafferen Finanzierungsbedingungen abschwächen. "Angesichts der Bedeutung, eine Lohn-Preis-Spirale zu verhindern, wird das Board weiterhin sowohl die Entwicklung der Arbeitskosten als auch die Preisgestaltung der Unternehmen aufmerksam verfolgen", fügte Lowe hinzu. Einige Ökonomen hatten im Vorfeld angesichts der Inflationsentwicklung gesagt, dass für die RBA Spielraum bestünde, bei den Zinserhöhungen zu pausieren.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Handelsbilanz Oktober PROGNOSE: -80,00 Mrd USD zuvor: -73,28 Mrd USD 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.005,00 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.796,50 -0,1% Nikkei-225 27.885,87 +0,2% Hang-Seng-Index 19.277,81 -1,2% Kospi 2.393,16 -1,1% Schanghai-Composite 3.205,19 -0,2% S&P/ASX 200 7.291,30 -0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den asiatischen Börsen geht in der Breite meist moderat nach unten, Anleger reagieren insgesamt eher gelassen auf die deutlichen US-Verluste vom Vortag. Dort hatten erneut starke Konjunkturdaten Sorgen vor weiteren aggressiven Zinserhöhungen befeuert. Dass die australische Notenbank ihren Leitzins erneut um 25 Basispunkte erhöht hat, belastet derweil kaum, zumal dies auch erwartet worden war. Der australische Dollar erholt sich ganz leicht von den Vortagesverlusten. Etwas belastet werde die Stimmung aber von der Möglichkeit neuer Zölle auf chinesische Stahl- und Aluminumexporte in die EU und die USA, sagen Marktteilnehmer. Nach den vorsichtigen Lockerungsschritten in China von der strikten Null-Covid-Politik könnten die Behörden weitere Maßnahmen "in kleinen Schritten" bis März einleiten, schürt Nomura-Volkswirt Ting Lu Hoffnung. Die weiteren Lockerungen stützten die chinesischen Börsen aber bereits am Vortag, nun werden mit den schwachen US-Vorgaben Gewinne mitgenommen. In Tokio zeigt sich der Nikkei-225 etwas fester - gestützt von Automobil- und Finanztiteln. Banken- und versicherungswerte profitieren von gestiegenen US-Marktzinsen. In Südkorea folgen die Kurse den US-Vorgaben. Die Aktie des Apple-Zulieferers LG Innotek weitet ihre Verluste um weitere 2,4 Prozent aus. Die Fertigung beim Apple-Auftragshersteller Foxconn in China ist wegen Corona-Maßnahmen empfindlich gestört. Foxconn verbuchte einen um 11 Prozent auf Jahressicht gesunkenen Umsatz.

US-NACHBÖRSE

Pepsico (-0,2%) reagierten kaum auf die Schlagzeilen, die zum Getränkehersteller nach der Schlussglocke bekannt wurden. Das US-Unternehmen entlasse Mitarbeiter in den Zentralen in Nordamerika, berichtet das Wall Street Journal. Sumo Logic sprangen dagegen um 11,9 Prozent, nachdem die Titel im regulären Geschäft noch um 7,3 Prozent abgesackt waren. Der Anbieter von Software-Dienstleistungen hatte Drittquartalszahlen über Markterwartungen vorgelegt und auch mit einem positiven Ausblick überzeugt. Nach Vorlage von Drittquartalszahlen schossen GitLab um 19,5 Prozent nach oben, der Anbieter von Webanwendung überzeugte vor allem mit einem angehobenen Ausblick auf 2023. Powell Industries legten um 17,2 Prozent zu, der Anbieter von Anwendungen zur Kontrolle und Verteilung von elektrischer Energie hatte Umsatz und Gewinn gesteigert.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.947,10 -1,4% -482,78 -6,6% S&P-500 3.998,84 -1,8% -72,86 -16,1% Nasdaq-Comp. 11.239,94 -1,9% -221,56 -28,2% Nasdaq-100 11.786,80 -1,7% -207,46 -27,8% Mo Fr Umsatz NYSE (Aktien) 904 Mio 816 Mio Gewinner 480 1.712 Verlierer 2.693 1.426 Unverändert 131 156

Schwach - Sorgen wegen einer aggressiven Zinspolitik der US-Notenbank bestimmten den Handel, nachdem zuletzt US-Konjunkturdaten die Stärke der US-Wirtschaft unterstrichen, was die Fed in Zugzwang bringt. Am Berichtstag fielen sowohl der Einkaufsmanagerindex (ISM) für das Dienstleistungsgewerbe als auch der Auftragseingang der Industrie über den Erwartungen aus. Auch der Sub-Index der Preise beim ISM übertraf die Prognosen. Unter den Einzelwerten gaben Tesla 6,4 Prozent nach. Die Aktie reagierte auf Agenturberichte, denen zufolge die Produktion im Werk in Schanghai wegen einer rückläufigen Nachfrage reduziert werden soll. Tesla dementierte dies. Dazu hatte Fox am Sonntag berichtet, dass die Schweiz wegen Stromknappheit Elektrofahrzeuge untersagen könnte. Salesforce stürzten um 7,4 Prozent ab. Stewart Butterfield, CEO und Mitgründer des Kommunikationsdienstes Slack Technologies, plant, das Unternehmen zu verlassen. Salesforce hatte Slack 2020 übernommen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,38 +9,5 4,29 365,3 5 Jahre 3,78 +12,4 3,66 252,1 7 Jahre 3,71 +11,4 3,59 226,9 10 Jahre 3,59 +9,9 3,49 208,2 30 Jahre 3,60 +5,3 3,55 170,0

Am Anleihemarkt legten die Renditen nach den Verlusten vom Freitag und angesichts weiterer starker Konjunkturdaten, die für weiter kräftig steigende Zinsen sprechen, deutlich zu. Die Rendite 10-jähriger Papiere stieg um 9,9 Basispunkte auf 3,59 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:23 Uhr % YTD EUR/USD 1,0487 -0,1% 1,0495 1,0547 -7,8% EUR/JPY 143,88 +0,3% 143,50 142,47 +9,9% EUR/GBP 0,8606 +0,0% 0,8605 0,8595 +2,4% GBP/USD 1,2185 -0,1% 1,2194 1,2271 -10,0% USD/JPY 137,20 +0,3% 136,74 135,09 +19,2% USD/KRW 1.318,68 +1,0% 1.305,78 1.295,52 +10,9% USD/CNY 6,9853 +0,3% 6,9620 6,9605 +9,9% USD/CNH 6,9803 +0,1% 6,9717 6,9508 +9,9% USD/HKD 7,7726 +0,0% 7,7702 7,7691 -0,3% AUD/USD 0,6722 +0,3% 0,6700 0,6803 -7,4% NZD/USD 0,6317 +0,0% 0,6317 0,6407 -7,5% Bitcoin BTC/USD 17.011,51 +0,4% 16.940,53 17.352,25 -63,2%

Der Dollar zeigte sich mit den starken US-Daten und steigenden Marktzinsen fest. Der Dollarindex gewann 0,8 Prozent. Nun tendiert er insgesamt seitwärts und verteidigt die Gewinne.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,28 76,93 +0,5% +0,35 +11,6% Brent/ICE 83,07 82,68 +0,5% +0,39 +14,7%

Die Ölpreise (-3%) drehten steil nach unten ab. Zum einen belastete der feste Dollar, zum anderen weckten die gut ausgefallenen Konjunkturdaten die Sorge, dass ein Anziehen der Zinsschraube durch die Fed die Nachfrage nach Öl verringern könnte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.770,44 1.767,18 +0,2% +3,27 -3,2% Silber (Spot) 22,38 22,28 +0,4% +0,10 -4,0% Platin (Spot) 994,75 1.002,33 -0,8% -7,58 +2,5% Kupfer-Future 3,79 3,79 -0,1% -0,00 -14,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (-1,6%) gab mit den steigenden Anleiherenditen deutlich nach. Auch der feste Dollar bremste.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

KONJUNKTUR JAPAN

Ausgaben privater Haushalte Okt +1,2% (PROGNOSE: +1,0%) gg Vorjahr

Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Okt +0,7% gg Vorjahr

INFLATION PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Nov +8,0% gg Vorjahr (PROG +7,9%)

Verbraucherpreise Kernrate Nov +6,5% gg Vorjahr

PEPSICO

verschlankt offenbar seine Zentralen. Das US-Unternehmen entlasse Mitarbeiter in den Zentralen seiner Getränke- und Snackgeschäfte in Nordamerika. Das geht aus Aussagen von mit den Vorgängen vertrauten Personen und aus Dokumenten hervor, in die das Wall Street Journal Einblick hatte. Hunderte Jobs würden gestrichen, sagte eine der Personen.

