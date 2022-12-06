BARCLAYS NIMMT IPSEN MIT 'EQUAL WEIGHT' WIEDER AUF - ZIEL 115 EURBARCLAYS HEBT UCB AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 120 (80) EURCREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 80 (85) SEK - 'UNDERPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT MONDI PLC AUF 'UNDERPERFORM' (OP) - ZIEL 1600 (1800) PENCEDEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR BP AUF 549 (527) PENCE - 'BUY'DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR SHELL AUF 2987 (2761) PENCE - 'BUY'DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT ZIEL FÜR TOTALENERGIES AUF 60,0 (54,9) EUR - 'HOLD'JPMORGAN SETZT AENA AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'JPMORGAN SENKT BANKINTER AUF 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 5,70 (5,60) EURJPMORGAN SENKT CLOSE BROTHERS AUF 'UNDERWEIGHT' (N) - ZIEL 1120 (1240) PENCEJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ENEL AUF 7,60 (7,30) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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