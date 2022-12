Schwach, schwächer, Amazon. Mit der Aktie des E-Commerce- und Cloud-Konzerns ist 2022 einfach kein Blumentopf zu gewinnen. Am Montag knickte der Titel in einem schwachen Marktumfeld um 3,3 Prozent ein - seit Monatsanfang notiert Amazon nun sechs Prozent im Minus. Das Chartbild trübt sich merklich ein.Bleibt es bei Verlusten im Dezember, wäre es der fünfte negative Monat für Amazon-Aktionäre in Folge. Eine derart lange Durststrecke gab es zuletzt vor 16 Jahren.Seit Jahresanfang liegt Amazon mit 45,4 ...

