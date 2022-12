Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen hat seit dem Hoch jenseits von 2,50% in der zweiten Oktoberhälfte phasenweise um über 70 Basispunkte abgegeben und pendelt aktuell um 1,85%, so die Analysten der Helaba.Der Trend zu steigenden Renditen habe damit an Kraft verloren, während sich die Inflationserwartungen (FWD-Inflation-Swap 5J/5J) per saldo seitwärts bewegt und zuletzt sogar zugenommen hätten. Mithin sei die Realrendite gesunken, obwohl die EZB-Leitzinsen erhöht worden seien und das Zinshoch wohl noch nicht erreicht sei. ...

