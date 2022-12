DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutscher Auftragseingang Oktober etwas besser als erwartet

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im Oktober etwas besser als erwartet entwickelt, was vor allem an einer höheren Auslandsnachfrage und Großaufträgen lag. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stiegen die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent und lagen um 3,2 (September: 9,8) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Anstieg von nur 0,2 Prozent prognostiziert. Das für August vorläufig gemeldete Minus von 4,0 Prozent wurde auf 2,9 Prozent revidiert. Ohne Großaufträge sanken die Auftragseingänge im Oktober um 1,2 Prozent.

Deutscher Industrieumsatz sinkt im Oktober um 0,2 Prozent

Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Oktober gesunken. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts verringerte er sich gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent. Der für September gemeldete monatliche Anstieg von 0,2 Prozent wurde auf 0,4 Prozent revidiert.

Deutsche Dienstleistungsproduktion steigt im September um 0,7%

Die Produktion im Dienstleistungssektor Deutschlands ist im September gestiegen. Laut Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhte sich die Produktion im Bereich "Ausgewählte Dienstleistungsbereiche und Gastgewerbe" gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent. Für das dritte Quartal ergab sich damit ein Zuwachs von 2,0 Prozent. Laut Destatis generierte der oben genannte Sektor 2021 rund ein Drittel der deutschen Bruttowertschöpfung.

Australische Notenbank erhöht Leitzins um 25 Basispunkte

Die australische Notenbank hat das Tempo ihrer Zinserhöhungen beibehalten. Wie die Reserve Bank of Australia (RBA) mitteilte, hat sie den Leitzins den dritten Monat in Folge um 25 Basispunkte auf nun 3,10 Prozent angehoben. Die RBA geht davon aus, die Zinsen noch weiter zu erhöhen.

EU-Kommission gibt 1,2 Mrd Euro aus Europäischem Verteidigungsfonds frei

Die EU-Kommission hat die ersten 1,2 Milliarden Euro aus dem Europäischen Verteidigungsfonds freigegeben. Die Mittel fließen in Projekte unter anderem zur Entwicklung von Kampfflugzeugen der nächsten Generation, wie die Kommission am Montag mitteilte. Insgesamt unterstützt die EU damit 61 Projekte. Der 2019 eingerichtete Europäische Verteidigungsfonds soll die Zusammenarbeit innerhalb der EU bei Forschung und Entwicklung von Verteidigungsfähigkeiten unterstützen. Insgesamt sieht er für den Zeitraum 2021-2027 ein Budget von 7,9 Milliarden Euro vor.

Ire Donohoe als Chef der Eurogruppe bestätigt

Der irische Finanzminister Paschal Donohoe bleibt für weitere zweieinhalb Jahre Präsident der sogenannten Eurogruppe. Die Finanzminister der Euro-Länder stimmten am Montag in Brüssel einer zweiten Amtszeit für den 48-Jährigen zu, wie der Europäische Rat mitteilte. Donohoe war der einzige Kandidat für den Posten. Der Ire leitet das informelle Gremium bereits seit Juli 2020. In der Eurogruppe stimmen die bisher 19 Länder mit der Gemeinschaftswährung ihre Politik ab. Im Januar kommt mit Kroatien ein 20. Land dazu. Besonders wichtig war die Eurogruppe in der Finanzkrise ab 2008.

JAPAN

Ausgaben privater Haushalte Okt +1,2% (PROGNOSE: +1,0%) gg Vorjahr

Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Okt +0,7% gg Vorjahr

Konsumneigung Okt 70,0%

PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Nov +8,0% gg Vorjahr (PROG +7,9%

Verbraucherpreise Kernrate Nov +6,5% gg Vorjahr

