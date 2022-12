Flachau (ots) -Vom "längsten Adventkalender der Welt" bis zu "30 Jahre Weltcup-Rennen"In der Wintersaison 2022/23 ist in den sieben Wintersportorten der Salzburger Sportwelt wieder richtig viel geboten. Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann in Salzburg, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoos sind berühmt für ihre genialen Pisten im Herzen von Ski amadé, doch auch abseits dieser genießen Gäste den Winter in allen Facetten: Auf dem Programm stehen stimmungsvolle Adventveranstaltungen und Räucherwanderungen, ein Weltcup-Jubiläum, winterliche Ballonfahrten, Kulinarik-Events mit Spitzenköchen und Hundeschlittenrennen zum Mitmachen. Ein vollgepacktes Winterangebot für die ganze Familie, dass sich ideal mit dem klassischen Ski- und Winterurlaub kombinieren lässt.Zauberhafte "ADVENT.ZEIT in di Berg" in Altenmarkt-ZauchenseeDie ADVENT.ZEIT in Altenmarkt-Zauchensee ist eine geruhsame Zeit: Mit dem ersten Schnee kehrt Stille auf den Bergen ein und im Tal wächst bei Groß und Klein die Vorfreude auf das bevorstehende Fest. Doch es ist keine laute, sondern eine feine Vorfreude, die hier bei magischen Momenten mit Musik und Handwerk oder beim "Slow Shopping" ausgekostet wird. So auch bei den inspirierenden Advent.Momenten an den vier Adventwochenenden (Samstag/Sonntag) und am 8.12.2022: Sie versprechen eine nostalgische Zeitreise durch die regionale Handwerkskunst. Im Heimatmuseum etwa begeistert die handwerklich hergestellte Grundner-Krippe mit rund 120 Figuren - davon 80 bewegliche - aus dem 18. Jahrhundert. Parallel dazu findet auf dem Marktplatz von Altenmarkt der idyllische Advent.Markt statt.Ein ganz besonderes Erlebnis ist der Bergsee.Advent am 6., 19. und 23. Dezember 2022 rund um den 1.350 Meter hoch gelegenen Zauchensee. Der magisch beleuchtete See bildet die Kulisse für Lichtinstallationen, klassische Musik, Weisenbläser und vieles mehr.www.altenmarkt-zauchensee.atMit dem Hundeschlitten durch die Winterlandschaft rund um St. JohannHundeschlittenfahrten sind ein spektakuläres Erlebnis für die ganze Familie. Von Dezember 2022 bis Mitte Februar 2023 gibt es in St. Johann in Salzburg die Möglichkeit, gemeinsam mit dem mehrfachen Welt- und Europameister im Schlittenhundesport Sepp Brugger in den Schlitten zu steigen und eine abenteuerliche Fahrt auf Schnee zu genießen.Die Fahrten finden ausschließlich gegen Voranmeldung unter +43 664 13 31 222 im St. Johanner Ortsteil Plankenau von 10 bis 15 Uhr statt. Die Kosten pro Fahrt betragen € 48,00 für einen Erwachsenen bzw. für zwei Kinder (Gewichtsbeschränkung). Warme Winterbekleidung inkl. Mütze und Handschuhe, gutes Schuhwerk, Skihelm sowie Ski- bzw. Sonnenbrillen (je nach Witterung) sind Pflicht.www.JOsalzburg.com20 Jahre "Radstädter Weihnachtswanderung" in der "Alten Stadt im Gebirge"Historische Stadtmauern, mächtige Rundtürme, der Stadtplatz und das Schloss Lerchen: Radstadts Stadtarchitektur erzählt eine spannende Geschichte und verleiht dem Ort zurecht den Beinamen "Alte Stadt im Gebirge". Wer hier Winterurlaub macht, genießt nicht nur die perfekt präparierten Pisten des Familienskigebiets Radstadt-Altenmarkt, sondern taucht ganz nebenbei in Salzburger Landesgeschichte ein. In diesem Jahr wird im Advent ein kleines Jubiläum gefeiert, das bereits zweimal verschoben wurde: Am 17. und 26. Dezember 2022 findet jeweils von 17 bis 19 Uhr die beliebte und traditionsreiche "Radstädter Weihnachtswanderung" statt. Besucher wandern am fackelgesäumten Weg in gut einer Stunde von der Schwaigerkapelle zur Loretokirche und kommen dabei in den Genuss wunderschöner Stadtausblicke, von Weisenbläsern, Orgelmusik, Märchenerzählungen, einer Felsenklangwolke und des "längsten Adventkalenders der Welt". Am Ende des Weges angelangt, erreichen Besucher den Stadtplatz, wo der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt mit lebender Krippe stattfinden.www.radstadt.atMystische Räucherwanderungen im winterlichen EbenDas Räuchern von Kräutern und Baumharzen hat in den Salzburger Bergen eine lange Tradition: Noch heute binden viele Frauen und Bäuerinnen im Sommer einen Kräuterbuschen und lassen diesen trocknen. Während der kalten Jahreszeit werden die Kräuter, Blüten und Blätter dann als Räucherwerk verwendet und wirken wie eine kleine Naturheilapotheke. In Eben besinnt man sich auf dieses alte Brauchtum und lädt Gäste zu mystischen Räucherwanderungen ein: Der winterliche Spaziergang über die verschneiten Wiesen und durch die Wälder ist auch eine Einladung, sich ganz in die Stille zu begeben und das Draußensein und die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten zu genießen. Gäste tauchen auf dem rund 1,5- bis 2-stündigen Spaziergang tief in das alte Brauchtum ein und erfahren von zwei versierten Kräuterfrauen, wie Harze und Kräuter Gesundheit und Wohlbefinden beeinflussen können.www.eben.at"Über den Wolken" bei "Ballon & Ski" in FilzmoosEine Ballonfahrt über die tief verschneiten Berge im SalzburgerLand ist ein wahrhaft unvergessliches Erlebnis. Von Weihnachten bis Ostern können im Bergdorf Filzmoos solche Fahrten als einzigartiges Erlebnisprogramm oder als krönender Höhepunkt eines Winterurlaubes gebucht werden. Die "Ballon & Ski Pauschalen" werden im Zeitraum von 7. bis 28. Jänner 2023 sowohl von Gastgebern als auch von Filzmoos Tourismus angeboten. Sie beinhalten neben dem Erlebnis einer Ballonfahrt (inkl. Transfer, Versicherung + Ballonfahrer Taufe) auch ein Bratl-Eisschießen mit den Filzmooser Eisschützen auf der Eisstockbahn in Filzmoos, eine geführte Schneeschuhwanderung am Fuße der Bischofsmütze, eine romantische Fackelwanderung, eine Filzmooser-Schmankerl-Verkostung, uvm.Besonders bunt wird es wieder am Himmel über Filzmoos, wenn von 14. Jänner bis 28. Jänner 2023 die 44. Internationalen Ballonwochen in Filzmoos stattfinden. Mehr als 50 Ballonteams aus über zehn Nationen nehmen an den traditionellen Ballonwochen teil, deren Auftakt und zugleich farbenprächtiger Höhepunkt die "Nacht der Ballone" am Samstag 14. Jänner 2022 ist.www.filzmoos.atJubiläum "30 Jahre Ski-Weltcup" und pure Erlebnis-Vielfalt in FlachauSeit dreißig Jahren ist Flachau Austragungsort des legendären Audi FIS Skiweltcups: Am 10. Jänner 2023 findet erneut der Damen Nachtslalom bei Flutlicht statt. Zum Jubiläum erwartet Besucher ein spektakuläres Rennen samt Rahmenprogramm. Doch in Flachau fühlen sich nicht nur internationale Top-Athletinnen wohl: Mit seinen drei Skigebieten und dem hervorragenden Pistenangebot bietet der Ort ein facettenreiches Wintersportvergnügen und bekanntlich ticken beim Skifahren ja alle etwas unterschiedlich: Für die einen kann die Piste beim genüsslichen Carven gar nicht breit genug sein. Andere fühlen sich erst wohl, wenn ihnen der Neuschnee frühmorgens bis zu den Hüften reicht. Und wieder andere verbringen den Tag am liebsten mit dem Perfektionieren ihrer Tricks und Jumps im Funpark. Flachau erfüllt all diese Wünsche - und mehr. Seit der Eröffnung der "Panorama Link"-Gondelbahn sind drei der spannendsten Skigebiete im SalzburgerLand und mitten in Ski amadé miteinander verbunden.www.flachau.comStarkoch Nelson Müller zu Gast bei "Ski & Genuss" in Wagrain-KleinarlGenuss steht bei einem Winterurlaub in Wagrain-Kleinarl an oberster Stelle: Auf der Piste genauso wie auf der Hütte. Und weil sich Wagrain-Kleinarl voll und ganz der Nachhaltigkeit verschrieben hat und dieses Jahr sogar vom Global Sustainable Tourism Council als "Green Destination" zertifiziert wurde, verbindet das kulinarische Highlight der Saison beide Aspekte: Am 17. März 2023 wird der deutsche Starkoch Nelson Müller gemeinsam mit dem "Local" Rudi Pichler die Gäste im Rahmen von "Ski & Genuss mit Nelson Müller" während der Ski- & Weingenusswoche von Ski amadé verwöhnen. Gäste können hautnah an der Kochperformance der Starköche in der eigens aufgebauten Show-Küche auf der Schüttalm teilnehmen. Rudi Pichler ist einer, der sich mit viel Engagement für heimische Koch- und Esstraditionen engagiert und höchsten Wert auf Regionalität legt: So wird auch der Großteil der Zutaten für das kreierte Gericht von den Bauern der Initiative "Bio aus dem Tal" stammen. Das Gericht wird übrigens schon vorab und während der gesamten Wintersaison auf der Lumberjack-Hütte, auf der Schüttalm, im Starchenstadl, im Gasthaus Galler und auf der Kühbergalm serviert.www.wagrain-kleinarl.atDie Salzburger Sportwelt im Herzen von Ski amadé umfasst die sieben Wintersportorte Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann in Salzburg, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoos. Ski amadé gilt seit über 20 Jahren mit 760 Pistenkilometern, 270 Berg- und Liftanlagen, 25 Ski- und Snowboardschulen und rund 260 Skihütten als Österreichs größtes Skivergnügen. Salzburger SportweltAndrea Donabauer, MBAa.donabauer@salzburgersportwelt.com+43 6457 2929Original-Content von: Salzburger Sportwelt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64989/5387551