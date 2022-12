Nachdem sich der Schweizer Aktienmarkt bereits zum Wochenstart kaum vom Fleck bewegt hat, macht er auch am Dienstag in der Eröffnungsphase keine grossen Sprünge.Zürich - Das Handelsgeschehen ist erneut von Zurückhaltung geprägt. Nachdem sich der Schweizer Aktienmarkt bereits zum Wochenstart kaum vom Fleck bewegt hat, macht er auch am Dienstag in der Eröffnungsphase keine grossen Sprünge. Das knappe Plus verdankt er vor allem den festeren Schwergewichten. «Bei den derzeit laufenden Positionierungen handle es sich oft um Sektor-Rotationen und veränderte...

Den vollständigen Artikel lesen ...