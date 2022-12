Stuttgart (ots) -Björn Sasse (34) komplettiert das neue redaktionelle Führungsteam von Motor Presse TV. Als Executive Producer & Head of Development verantwortet er künftig die Formatentwicklung bei der TV-Tochter der Motor Presse Stuttgart in Köln. Außerdem übernimmt er die Leitung des Bereichs Auftragsproduktionen. In diesem Geschäftsbereich produziert Motor Presse TV unter anderem Beiträge für die wöchentliche Sendung "auto mobil", Reportagen und Dokumentationen für öffentlich-rechtliche TV-Sender in Deutschland und der Schweiz und die Dokutainment-Reihe "Eastside Motors - Kaufrausch in Dresden" um den Autohändler Enrico Tetzlaff, die im Sommer bei Sport 1 gestartet ist. Das Unternehmen plant für 2023 eine weitere deutliche Stärkung dieses Wachstumsfeldes.Björn Sasse gehört zu den profiliertesten TV-Autojournalisten Deutschlands. Für Motor Presse TV entwickelt er bereits seit einigen Jahren Erfolgsformate. "Motor Presse TV ist für mich Deutschlands Marke Nummer eins, wenn es um hochwertiges Auto-Entertainment geht. Deshalb freue ich mich sehr, die Zukunft unserer Erfolgs-Labels mitgestalten zu dürfen und unsere Eigen- und Auftragsproduktionen weiter auszubauen", sagt Sasse zu seiner neuen Funktion.Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Kontakt:Franka KreiterLeiterin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1018fkreiter@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.linkedin.com/company/motor-presse-stuttgartwww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/5387574